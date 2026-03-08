Cremonese nel caos: cosa è successo e perché ora Davide Nicola è a rischio esonero

L'ultima vittoria della Cremonese in Serie A risale al 7 dicembre scorso. Ironia della sorte, contro lo stesso Lecce che ha inflitto ai grigiorossi una sconfitta cocente e dato uno scossone fortissimo alla panchina di Davide Nicola. In tre mesi, nonostante un mercato di gennaio che ha portato in dote quattro calciatori di esperienza (Sebastiano Luperto dal Cagliari, Morten Thorsby dal Genoa, Milan Djuric dal Parma e Youssef Maleh dai salentini), la situazione è precipitata. Il crollo è stato verticale, come mostrano i numeri: 4 punti raccolti, frutto di 4 pareggi e ben 11 sconfitte. Uno shock fortissimo anche alla luce di quei rinforzi che avrebbero dovuto consentire al tecnico di chiudere la stagione senza patemi.

E la classifica che fino a qualche tempo fa era motivo di soddisfazione, oggi è causa di angoscia per la retrocessione: lombardi terzultimi, a quota 24 punti, a -1 dalla salvezza che nella prossima giornata di campionato è già impresa da ultima spiaggia (o quasi) perché allo Zini arriva la Fiorentina (quartultima). È uno scontro diretto per restare in Serie A, la domanda è: ci sarà ancora l'attuale allenatore alla guida della squadra oppure uno tra Gotti e Giampaolo? Sono i nomi emersi in queste ore di "riflessione" sul futuro di Nicola.

La sfida contro la Viola può segnare la svolta oppure rendere tutto ancora più complesso. Basta dare un'occhiata al calendario per comprendere quanto sia fondamentale ritrovare una vittoria: prima della sosta di campionato (prevista per i playoff delle qualificazioni ai Mondiali) la Cremonese andrà in trasferta a Parma e poi, nelle ultime otto giornate affronterà nell'ordine Bologna, Cagliari, Torino, Napoli, Lazio, Pisa, Udinese e Como.