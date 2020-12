Brutte notizie in casa Casertana. Il club campano attraverso una nota ufficiale, ha annunciato la positività al Coronavirus di due dei giocatori che nella giornata di ieri sono scesi in campo nel match contro la Viterbese. La squadra rossoblu è stata costretta a giocare in 9 uomini pur di non perdere la partita, nonostante 15 giocatori positivi, e diversi febbricitanti. Gli esiti dei tamponi effettuati nel pre-match della partita di Lega Pro, hanno ora emesso questo preoccupante verdetto, per compagni, avversari e addetti ai lavori.

Due giocatori della Casertana che hanno giocato con la Viterbese positivi al Covid

All'indomani del match disputato in condizioni di emergenza totale contro la Viterbese, è arrivato il comunicato della Casertana sui tamponi effettuati ai giocatori costretti poi a scendere in campo, per non far perdere alla squadra campana il match a tavolino. I rossoblu hanno annunciato: "La Casertana FC comunica che due dei tre calciatori rossoblu sottoposti ad urgente tampone dall’ASL di Caserta nell’immediato pre-partita del match con la Viterbese, a causa dell’evidente stato febbrile, sono risultati positivi al Covid-19".

Una situazione che non può generare preoccupazione, visto che sarebbe stato meglio non giocare la partita o quanto meno rinviare ulteriormente la partita, in attesa dell'esito dei test effettuati sui giocatori. Nella nota infatti si legge: "Una notizia che non fa altro che aumentare amarezza e sgomento per la gestione non condivisibile da parte degli organi preposti dell’emergenza vissuta dal nostro club nell’ultima settimana. In campo con due calciatori positivi, nonostante la Casertana FC avesse chiesto almeno il posticipo dell'orario di inizio della gara in attesa di conoscere l'esito dei tamponi, la partita di ieri ha rappresentato e rappresenta un pericolo per i calciatori in questione, i propri compagni di squadra e gli stessi avversari. Restiamo increduli di fronte a ciò, con la speranza che ora altri abbiano il buongusto di non spendere più parole inutili".

La gara tra la Casertana e la Viterbese, era stata inizialmente spostata alle 18.15 di ieri dopo che erano stati effettuati dei tamponi urgenti ad alcuni giocatori rossoblu, che tra l'altro mostravano già sintomi d'indisposizione. Alla fine però la formazione campana, che già si era giocata il "jolly" del rinvio in un'altra occasione, a termini di regolamento è stata obbligata a giocare anche con soli 9 giocatori pur di non uscire ko a tavolino, anche alla luce della reticenza dei laziali nell'accogliere la richiesta di rinvio e del mancato intervento della Lega di categoria.