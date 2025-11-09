Cos’è successo tra Adzic e Zhegrova nel finale di Juve-Toro: gesto di stizza a ridosso della bandierina

Minuto 93 di Juventus-Torino: il calcio d'angolo in favore dei bianconeri diventa virale. Ma perché? Per qualcuno è lo specchio del caos che regna all'interno dello spogliatoio della Vecchia Signora, a prescindere dai vari cambi di allenatori che si sono susseguiti negli ultimi periodi. Protagonisti di un episodio che sui social ha fatto insorgere i sostenitori della Juventus sono stati Adzic e Zhegrova. Fin dall'ingresso in campo di quest'ultimo si era capito come Spalletti gli avesse riservato quasi tutti i calci piazzati da battere. Ecco perché, evidentemente, sulla bandierina del calcio d'angolo in un momento decisivo della partita, l'ex Lille è rimasto spiazzato dalla presenza di Adzic.

Il giovane fantasista bianconero si è portato proprio sul pallone nel momento in cui Zhegrova era già pronto a battere con il suo sinistro a rientrare. Adzic invece era di tutt'altro avviso e si è preso lui la battuta di quel calcio piazzato provando a calciare con un destro inevitabilmente a uscire. Tra i due nasce un piccolo battibecco in quella zona di campo che fa infuriare i tifosi. Adzic sposta il pallone, Zhegrova fa lo stesso ma alla fine è proprio il kosovaro a dover accettare che quell'angolo dovrà batterlo il compagno. Il gesto di stizza di Zhegrova è di fatto inequivocabile e fa infuriare i tifosi bianconeri.

I sostenitori bianconeri vedono quelle immagini come lo scenario perfetto di una confusione complessiva da parte dei giocatori. Come se ognuno volesse da solo cercare di risolvere i problemi della Juventus provando ad essere protagonista in ogni momento. Ma questo va chiaramente a danneggiare il gruppo e lo spogliatoio. In questo caso però si vede benissimo come Zhegrova fosse già sul pallone prima dell'arrivo di Adzic che in maniera decisa "toglie" il pallone al compagno per incaricarsi lui della battuta di quel corner.

Il momento in cui Adzic si avvicina alla bandiera del calcio d’angolo dove c’era già Zhegrova.

La palla battuta però è lenta e prevedibile, e soprattutto a uscire, preda facile dei difensori del Torino che riescono a sventare con non molti problemi quell'opportunità. È la fotografia di una Juventus che ancora dovrà lavorare tanto su molti aspetti e forse anche per questo la società ha deciso di affidare a un uomo d'esperienza come Spalletti l'incarico di risollevare la squadra sotto tutti i punti di vista. "Non d'accordissimo Zhegrova che gli venga sottratto l'angolo" dice in telecronaca Stramaccioni, anche lui sorpreso da quanto appena visto.