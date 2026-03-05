Cos’è successo durante Frosinone-Pescara: Di Nardo segna con gli avversari fermi. È tutto regolare

Il Frosinone non va oltre il 2-2 in casa contro il Pescara fanalino di coda ma a caccia di punti importanti per la salvezza. I padroni di casa si staccano un po' dalle zone alte e pesanti della classifica di Serie B portandosi a -5 dalla coppia in vetta formata da Venezia e Monza a quota 60. Gli abruzzesi non hanno mai mollato e addirittura erano in vantaggio 2-1 quasi fino all'ultimo secondo del recupero prima del pareggio beffa. Ma nel bel mezzo della partita c'è stato un episodio abbastanza particolare.

Il Pescara con Di Nardo fa 0-1 poi si porta sullo 0-2 ancora con lo stesso attaccante che fa una doppietta. La seconda rete però viene fortemente contestata dal Frosinone anche se è davvero tutto regolare. A un certo punto il difensore Cittadini va a terra, si ferma, alza la mano, chiedendo all'arbitro di fermare il gioco. Il direttore di gara però non pensa ci siano le condizioni per interrompere l'azione del Pescara che così trova il gol con tutto il Frosinone colpevolmente fermo. L'arbitro non ha mai fischiato e nonostante le proteste dei padroni di casa la rete è valida senza alcun motivo che venisse annullata.

L'arbitro infatti avrebbe potuto fermare il gioco nel caso in cui ci fosse stato un colpo alla testa ma in questo caso Cittadini sembra essere finito a terra per altri problemi tant'è che quando si accorge che il gioco prosegue, il difensore si rialza di colpo sorpreso e Di Nardo mette la palla in rete. Non c'è nessun errore da parte del direttore di gara bravo a non cadere nell'errore di interrompere l'azione per infortuni di questo tipo. Dopo qualche momento di concitazione l'arbitro convalida quella rete che porta il Pescara sul punteggio di 0-2.

Come si evince dalle immagini il direttore di gara spiega chiaramente: ”È gol, io non ho fermato il gioco". E in effetti ha ragione tant'è che lo va a spiegare anche allo stesso Cittadini seduto a terra mentre riceve le cure dello staff sanitario del Frosinone. La partita poi terminerà col punteggio di 2-2 dato che la squadra di casa beneficerà poi di un calcio di rigore e dell'espulsione del difensore abruzzese Altare. Nel finale poi, in pieno recupero, la zampata decisiva di Raimondo che consegna al Frosinone quantomeno il gol del pareggio.