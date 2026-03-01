Serie A
video suggerito
video suggerito

Cos’è successo dopo il gol di Wesley in Roma-Juve: Spalletti entra in campo, battibecco con Ndicka

Dopo il gol di Wesley in Roma-Juve c’è stato un piccolo momento di tensione tra Spalletti e Ndicka. L’allenatore bianconero entra in campo e i due hanno un diverbio.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Fabrizio Rinelli
0 CONDIVISIONI
Immagine

Wesely è stato protagonista di un favoloso sbloccando il risultato di Roma-Juventus. L'esterno brasiliano ha disegnato una traiettoria di tiro pazzesca che si insacca a giro nella parte alta della porta bianconera difesa da Perin. L'Olimpico esplode ma allo stesso modo si accendono gli animi anche davanti alla panchina della Juventus. La Roma stava esultando, quando Spalletti è entrato in campo forse per dire qualcosa ai suoi.

Il tecnico toscano era arrabbiatissimo per la gestione palla, soprattutto con Perin, ed è entrato 5-6 metri in campo a pochi metri dai giocatori della Roma che stavano esultando. Da qui è nato un piccolo confronto con Ndicka, che non ha gradito. L'ivoriano dopo qualche parola di troppo si è scusato con Spalletti, non aveva capito che volesse parlare con i suoi giocatori. Ed ecco che il difensore della Roma si è immediatamente scusato ma Spalletti non ha accettato – come spiegato da DAZN – rifiutando di stringergli la mano.

L’esultanza d Wesley con Gasperini.
L’esultanza d Wesley con Gasperini.

Spalletti era molto arrabbiato per il gol subito ma anche per le proteste tanto da chiedere il giallo a Ndicka. Dopo qualche attimo di tensione, l'ivoriano si è scusato e dopo il piccolo confronto con l'allenatore bianconero è ritornato in difesa prendendo posto nella sua posizione mentre Spalletti, sempre nervoso, ha chiuso lì quell'episodio con il centrale della Roma. Ndicka subito dopo è stato poi protagonista segnando il gol del momentaneo 2-1 che ha consentito alla squadra di Gasperini di riportarsi avanti.

Leggi anche
Spalletti e la Juve: la decisione che può rivoluzionare tutto dopo l'eliminazione dalla Champions

Spalletti però è sembrato spesso molto nervoso, turbato, sicuramente non vede una squadra brillante. Le fatiche dei 120 minuti di gioco contro il Galatasaray in Champions con un uomo in meno sicuramente si sono fatti sentire. Un ko questa sera all'Olimpico per i bianconeri rischia seriamente di sbarrare le porte alla Juventus per la prossima Champions League. Un danno d'immagine ma anche economico non indifferente che la Juventus di certo non se lo può permettere.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Juventus
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Serie A
Boga accorcia le distanze all'Olimpico: Roma avanti 3-2 sulla Juventus
Cos'è successo dopo il gol di Wesley: Spalletti entra in campo, battibecco con Ndicka
Simeone omaggia Sal Da Vinci dopo il gol alla Lazio, Zapata chiude la pratica: D'Aversa parte bene al Toro
Il Sassuolo fa l'impresa contro l'Atalanta: Grosso la vince giocando quasi tutta la partita in dieci
Il Milan torna a vincere, ma che fatica: 2-0 a Cremona con Pavlovic e Leao a segno nel recupero
Allegri scherza su Bartesaghi infortunato: "È stato straordinario uscendo nel momento giusto"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views