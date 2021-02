L'avventura del Papu Gomez in Spagna è iniziata con il punto esclamativo, facendo da subito innamorare i tifosi del Siviglia, la sua seconda casa da gennaio dopo i felici trascorsi all'Atalanta. E proprio la squadra bergamasca è stata al centro di un lungo dialogo a bordo campo tra il Papu e la Pulga, Leo Messi, in occasione della sfida di Copa del Rey tra Barcellona e Siviglia. La domanda è stata formulata dal capitano del Barça e dell'Argentina, come ha rivelato lo stesso Gomez più tardi in una intervista.

Al termine della partita tra Siviglia e Barcellona , andata delle semifinali di Copa del Rey, in cui i padroni di casa si sono imposti 2-0 grazie alle reti di Koundè e Rakitic, il ‘Papu' Gómez e Leo Messi sono rimasti a parlare sull'erba del Sánchez-Pizjuán a lungo. Un dialogo cui si è aggiunto prima Lucas Ocampos, con le stampelle causa infortunio, e poi Marcos Acuña.

Tutti giocatori argentini, amici, con trascorsi nella nazionale, per un conciliabolo che è durato a lungo e che ha attirato su di sè la curiosità di molti, proprio mentre Ronald Koeman era presente in sala stampa a raccontare la sconfitta dei suoi ragazzi. Tra gli argomenti, c'è stato l'arrivo in Liga da parte del Papu, dopo la rottura con l'Atalanta, motivo per cui è stata alimentato la curiosità di Messi. L'ex nerazzurro, lo ha rivelato in un'intervista a Cope Siviglia in cui ha spiegato il motivo della chiacchierata informale con Messi: "Abbiamo parlato di tante cose in generale ma mi ha chiesto anche cosa fosse successo all'Atalanta e il fatto che ritrovarmi in Spagna aveva attirato la sua attenzione su di me. Non abbiamo parlato di niente in particolare, è stata una chiacchierata tra amici. Abbiamo anche parlato con Lucas del suo infortunio. Amiamo tutti molto Leo, è il capitano della squadra argentina e vogliamo il meglio per lui" .