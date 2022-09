Cosa succede se l’Italia arriva ultima nel girone di Nations League L’Italia dopo le sfide con Inghilterra e Ungheria conoscerà il suo destino. La Nazionale di Mancini rischia anche di finire nella Lega B della Nations League.

A cura di Alessio Morra

Il Gruppo A3 della Nations League è in assoluto quello più equilibrato, ed è il raggruppamento dell'Italia, che tra oggi e lunedì affronterà prima l'Inghilterra a San Siro e poi l'Ungheria a Budapest. A due giornate dal termine tutte e quattro le squadre possono retrocedere e in tre hanno la possibilità di vincere il girone. L'Italia può sia qualificarsi per la Final Four che retrocederà in B.

Le prime quattro giornate della fase a gironi della Nations League si sono giocate lo scorso giugno. L'Italia, nonostante delle grosse difficoltà, aveva iniziato molto bene. Pari sfortunato con la Germania (1-1) e vittoria interna con l'Ungheria (2-1), poi pari senza gol in Inghilterra. Cinque punti in tre partite, prima del pesante ko in Germania, con parziale rimonta che reso il passivo meno pesante – da 5-0 a 5-2. A sorpresa in testa al girone c'è l‘Ungheria di Marco Rossi che ci crede e pensa al colpo grosso. 7 punti per i magiari, 6 per la Germania, l'unica imbattuta. 5 per l'Italia, solo 2 per l'Inghilterra, che può evitare la retrocessione ma non può vincere il girone.

Perché l’Italia rischia di arrivare ultima nel girone

La Nazionale di Roberto Mancini può arrivare tanto al primo quanto all'ultimo posto del girone. La classifica per il vertice è corta e stasera dopo Germania-Ungheria e Italia-Inghilterra si avrà un quadro molto più chiaro con le carte che saranno sparigliate in ogni caso. Con due vittorie gli Azzurri possono superare tutti, ma con due risultati negativi possono essere scavalcati pure dall'Inghilterra. La nazionale dei ‘Tre Leoni' ha ottenuto solo 2 punti, ne ha tre in meno dell'Italia. Ma vincendo a San Siro aggancerebbe la squadra di Mancini e a quel punto poi ci sarebbe una sfida a distanza lunedì 26 settembre, quando si disputeranno le partite dell'ultima giornata. Quindi c'è la possibilità che l'Italia finisca all'ultimo posto del girone.

Cosa succede se l’Italia retrocede in Lega B

Dovesse classificarsi all'ultimo posto l'Italia sarebbe retrocessa dalla Lega A a quella B della Nations League. In poche parole finirebbe nella seconda serie di questa manifestazione. Ciò significherebbe che quando scatterebbe l'edizione successiva la Nazionale di Mancini giocherebbe con alcune delle squadre che fanno parte della Lega B e solo vincendo il proprio girone avrebbe la chance di tornare a giocare la Lega A, che alle quattro vincitrici dei gironi dà la possibilità di giocarsi il torneo con la Final Four.