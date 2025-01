video suggerito

Cosa succede in caso di pareggio tra Inter e Milan in finale di Supercoppa italiana: il regolamento In caso di parità nei tempi regolamentari nella finale di Supercoppa tra Inter e Milan, tutto si deciderà ai calci di rigore, senza supplementari. Ecco cosa prevede il regolamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Inter-Milan è la finale della Supercoppa italiana 2025 in programma questa sera a Riyadh in Arabia Saudita. La squadra campione d'Italia e quella vincitrice della Coppa Italia che hanno battuto rispettivamente Atalanta e Juventus si affrontano alle 20, ora italiana, all'Al -Awwal Park in una gara secca. Cosa succede in caso di parità dopo i tempi regolamentari? Cosa prevede il regolamento?

Si tratta della seconda edizione della Supercoppa con il nuovo format. Quattro le squadre presenti inizialmente ai blocchi di partenza, con due semifinali a definire poi la finalissima. Se l'Inter ha battuto l'Atalanta, il Milan ha superato in rimonta la Juventus guadagnandosi così la possibilità di contendersi il trofeo. Per ogni partita di questa Supercoppa è prevista la stessa formula: gara secca, senza andata e ritorno e con rigori immediati in caso di risultato di parità al 90‘.

Supercoppa Italiana 2025, il regolamento: cosa succede in caso di pareggio al 90′

Cosa significa? Se la finale tra Inter e Milan dovesse chiudersi dunque in equilibrio nei minuti regolamentari, non sono previsti i classici supplementari con due mini-tempi da 15′, ma direttamente la lotteria dei calci di rigore. In caso poi di parità dopo cinque tentativi a testa dagli undici metri, allora si prosegue ad oltranza ovvero fino a quando una tra Inter e Milan segna e l'altra sbaglia.

Leggi anche Quanto guadagna chi vince la Supercoppa Italiana: il montepremi per Inter o Milan

Finora in questa edizione della Supercoppa nessuna partita si è conclusa oltre i tempi regolamentari, con le due semifinali dunque che non hanno necessitato dei classici calci di rigore. Ora bisognerà vedere se anche l'ultimo atto rispetterà questo andamento. Nella scorsa edizione tutto lasciava presagire una conclusione con i penalty nella finale tra Inter e Napoli, anche se poi in pieno recupero arrivò il gol di Lautaro Martinez a scongiurare il rischio dei tentativi dal dischetto, consegnando di fatto il torneo alla formazione allenata da Simone Inzaghi.