Cosa ha urlato Maignan all’arbitro Mariani dopo il rigore di Stanciu: era furioso, Rabiot gli ha evitato guai

Il video in Francia è divenuto virale abbastanza da mettere Mike Maignan nel mirino. È uno spezzone mandato in onda dall'edizione transalpina di DAZN: mostra la furia, lo sfogo durissimo, al limite delle offese e degli insulti che Mike Maignan avrebbe urlato all'arbitro Mariani dopo il calcio di rigore sbagliato da Stanciu. "Put…. di tua madre, sei un figlio di p……", è questa secondo i media l'espressione ingiuriosa pronunciata una volta scampato il pericolo, quando l'adrenalina è ancora in circolo e si manifesta (anche) con sfoghi plateali. Era rivolta al direttore di gara? La ricostruzione fatta dagli organi d'informazione va in quella direzione alla luce della concitazione dei toni e della situazione.

Nelle immagini si nota anche l'intervento di Adrien Rabiot che prende il connazionale sotto braccio, prova a calmarlo e lo porta via da lì, evitando guai peggiori considerato quanto fosse nervoso per come era andate le cose. Il comportamento del portiere fa il paio con il gesto "sporco", antisportivo, compiuto sia da Pavlovic sia da Tomori proprio in occasione del penalty che avrebbe potuto servire al Milan una sconfitta beffarda, atroce e al Genoa 3 punti pesanti in chiave salvezza.

Il video virale di Maignan e gli insulti all'arbitro Mariani

L'account di DAZN France ha condiviso sui social anche un'altra breve clip dove si vede Maignan discutere animatamente con il direttore di gara. Di quella sequenza fa parte anche un estratto della ref-cam che rende bene l'idea del faccia a faccia avuto con il fischietto, della tensione di quei momenti e delle proteste accese per l'assegnazione di quel penalty che, a detta dei milanisti, era ingiusto.

Perché? Non ritenevano l'intervento di Bartesaghi punibile con la massima punizione e lamentavano anche la mancata concessione di un tiro dal dischetto per un caso si step-on-foot (il più classico pestone) rifilato da Ostigard a Fullkrug. Ma è a fine incontro, dopo il tiro calciato alto sopra la traversa da Stanciu, che Maignan perde le staffe. È infuriato e, quando arriva il triplice fischio di Mariani, inizia a inveire.

L'impressione che se ne ricava è che ce l'abbia con l'arbitro "reo" di aver fischiato quel rigore al 95° che avrebbe potuto cambiare tutto e penalizzare il Milan. L'errore del calciatore del Genoa, però, non è stato sufficiente a placare la rabbia del portiere della nazionale francese, furioso al momento di rientrare negli spogliatoi. "Pu….. di tua madre, figlio di pu…..", si sarebbe lasciato sfuggire Maignan, poi accompagnato verso gli spogliatoi da Adrien Rabiot.

Era fuori di sé per quanto avvenuto nel corso di un match che il Milan ha rischiato di vincere (ma non è riuscito a segnare più di un gol nonostante i 32 tiri in porta fatti e un dominio assoluto nella ripresa) e di perdere in una manciata di minuti di recupero.