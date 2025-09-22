Cosa fa oggi Marcio Amoroso: “Sono uno che ha studiato molto ogni investimento, sono stato oculato”

Marcio Amoroso a 51 anni è un imprenditore di successo: l’ex calciatore di Udinese, Parma e Milan ha ben quattro attività sue, oltre a fare il commentatore televisivo.

Impossibile non amare Marcio Amoroso, calciatore prototipo della fantasia al potere. In Italia l'attaccante brasiliano ha dato il suo meglio tra il 1996 e il 2001, con le maglie di Udinese e Parma: capocannoniere della massima serie nel 1999 con 22 gol nel suo ultimo anno coi friulani, mentre in gialloblù è stato frenato dall'infortunio al tendine d'Achille. Poi lo abbiamo ritrovato brevemente nel 2006 al Milan, ma il meglio era ormai alle spalle e giocò molto poco. Oggi a 51 anni Amoroso fa tantissime cose, dopo aver amministrato con grande saggezza i suoi guadagni: oltre al commentatore televisivo, l'ex calciatore ha ben quattro attività sue.

Marcio Amoroso con la maglia del Parma: ci ha giocato per due stagioni, tra il 1999 e il 2001

Marcio Amoroso oggi a 51 anni, imprenditore di successo: "Ogni azione è stata oculata, mai alla cieca"

"Faccio il commentatore per ESPN e seguo tanto il mondo del pallone. Ho un occhio di riguardo per il calcio brasiliano, ma cerco di guardare un po' tutto, soprattutto le ‘mie' squadre… Oltre a questo? Allora, io sono uno che non si è mai fermato. Non riesco, devo sempre stare in attività – racconta Amoroso alla ‘Gazzetta dello Sport' – Oggi gestisco quattro diverse attività, tutte a Campinas. A un passo da casa, anche per stare vicino alla mia famiglia. Ho un'azienda che si occupa di elettrodomestici, una di telefonia e una di cibo per cani e gatti. In più ho aperto un centro sportivo di Padel e Footvolley sulla sabbia, che gestisco personalmente".

Amoroso spiega come fa a stare dietro a tutto: "Intanto sono uno che ha studiato molto ogni investimento. Ogni azione è stata oculata, mai alla cieca. E poi mi circondo di persone fedeli, competenti e precise. Tengo sempre d’occhio i conti e almeno una volta al giorno faccio una riunione con ognuno di loro".

"Oggi farei 30 gol con la squadra giusta alle spalle"

Il brasiliano è sicuro che vincerebbe anche oggi la classifica dei marcatori in questa Serie A, da lui giudicata non eccelsa: "Altroché! Farei 30 gol con la squadra giusta alle spalle. Credo che, purtroppo, il livello sia un po' più basso rispetto ai nostri tempi. Quando giocavo io in Serie A c'erano davvero tanti campioni. Oggi, un po' meno, è tutto un po' diverso… In chi mi rivedo oggi? Scelgo un brasiliano e dico Neymar. Abbiamo le stesse qualità. Anche lui è veloce, tecnico, dribblomane. Ha fatto una carriera migliore, questo senza dubbio. Però a livello di spunti, guizzi e talento mi ci rivedo molto".