Il Sassuolo non sa più vincere. La squadra di Roberto De Zerbi sembrava poter essere la grande sorpresa di questa stagione. Dopo una partenza sprint, i neroverdi erano ben saldi nelle zone alte della classifica prima di subire una crisi che sembra infinita. La sconfitta casalinga contro lo Spezia, ha confermato i problemi di una squadra incapace di impostare quel gioco armonico e divertente che aveva incantato l'intera Serie A. Sembra proprio che qualcosa si sia rotto nel giocattolo perfetto costruito dal tecnico bresciano ad inizio stagione.

Gli infortuni di Caputo, la flessione di Berardi e il lungo stop di Boga, hanno costretto più volte De Zerbi a cambiare formazione e i numeri confermano le difficoltà oggettive di squadre. L'unica nota positiva, è stata proprio il ritorno al gol dello stesso Caputo contro i liguri, che ha restituito il sorriso al bomber pugliese che da ottobre 2020 ad oggi ha realizzato soltanto 3 gol. In generale, rispetto agli 8 risultati utili consecutivi nelle prime 8 giornate di Serie A, oggi il Sassuolo si ritrova ad aver vinto soltanto 1 gara in questo 2021 con tanto di 5 sconfitte.

I numeri del Sassuolo in questo 2021

Il 3 gennaio il campionato di Serie A ha ripreso la sua marcia dopo la sosta natalizia. Il Sassuolo è sceso in campo contro l'Atalanta perdendo addirittura 5-1. Un ko che sembrava potesse essere attribuito ai carichi di preparazione svolti durante la sosta, ma in realtà la flessione della squadra di De Zerbi è stata costante. L'unica gioia del 2021 infatti sarà soltanto contro il Genoa il 6 gennaio prima di finire una striscia di ben 6 gare senza vittorie.

Il Sassuolo ha conquistato soltanto 2 punti nei pareggi contro Parma e Cagliari (quest'ultimo al 95′) per poi perdere gare che sulla carta sembravano alla portata come Spezia e soprattutto Spal in Coppa Italia che ha sancito l'eliminazione dei neroverdi agli ottavi di finale. Nemmeno la convincente prova all'Allianz Stadium contro la Juventus nel 3-1 finale dei bianconeri, ha fatto riacquisire fiducia ad una squadra che dovrà rimettersi in carreggiata se vuole davvero sognare ancora un ritorno in Europa.