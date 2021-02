Quello tra la Roma e Edin Dzeko sembra essere un divorzio soltanto rimandato. L'attaccante bosniaco era finito fuori rosa e dopo aver ricucito con Paulo Fonseca il numero 9 è stato reintegrato in gruppo per la trasferta di Torino contro la Juventus ma, da quanto trapela, si tratta solo di una tregua per il bene del club giallorosso. L'obiettivo Champions League è troppo importante per la Roma e tenere fuori dai giochi un calciatore esperto e importante per la causa come Dzeko non era cosa pensabile: Tiago Pinto si è ritrovato subito una situazione complessa da gestire ma, alla fine, per il bene della società si è arrivati ad una tregua temporanea.

A fine stagione si tireranno le somme ma l'orientamento di entrambe le fazione sembra essere molto chiaro e difficile da modificare: sia nel caso in la Roma riesca a centrare la qualificazione in Champions, che in quello contrario; le strade del club giallorosso e quella di Dzeko sono destinate a separarsi con un anno di anticipo sulla scadenza del ricco contratto. Il centravanti bosniaco non sembra essere disposto a rinunciare all'ingaggio che prende in giallorosso (7,5 milioni di euro) e l’unica strada sembra essere quella di trovare ancora un club disposto a riconoscergli quello stipendio, il terzo più ricco della Serie A, a 35 anni.

La conquista del posto nell'Europa che conta passa anche dall'apporto del bosniaco e questo lo sanno sia il club che il giocatore, per questo motivo è stata sotterrata l'ascia di guerra ed è stata messa sul tavolo la pace fino a fine anno.

Una situazione piuttosto complessa che potrebbe, però, cambiare nel caso vi fosse un avvicendamento in panchina. il rapporto tra Fonseca e Dzeko non può andare avanti per molto e nel caso vi fosse un cambio di allenatore non è da scartate il riavvicinamento tra la punta e il club giallorosso. Fare previsioni sul futuro di Fonseca sulla panchina giallorossa, di Dzeko e della Roma è molto difficile perché tutto sembra dipenderà dai risultati che arriveranno a fine stagione. Solo in quel momento i Friedkin si siederanno e metteranno le basi per la loro prima Roma.