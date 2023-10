Correa non ha conquistato il Marsiglia, piovono critiche impietose: “Sembra un treno merci” Zero gol e zero assist in questo avvio di campionato, a Marsiglia sono scontenti di Correa: “Gioca a 2 all’ora, come fai a dribblare qualcuno con quel ritmo?”

A cura di Ada Cotugno

L'avventura di Joaquin Correa al Marsiglia non sta procedendo bene. Dopo un'esperienza non esaltante all'Inter – dove comunque ha portato in bacheca quattro trofei – il Tucu ha voltato pagina trasferendosi in Ligue 1, ma neanche il nuovo campionato è servito a dargli la scossa decisiva per permettergli di ripartire.

Alla fine dello scorso calciomercato i nerazzurri lo hanno ceduto in prestito con diritto di riscatto, ma fin qui l'argentino è stato una delle grande delusioni dei francesi. Sebbene la squadra non stia vivendo un momento esaltate, con il dodicesimo posto in classifica che certifica la crisi e il cambio in panchina con l'arrivo di Gattuso, la situazione di Correa preoccupa ancora di più. Fin qui l'argentino ha preso parte a quattro partite di campionato, non ha mai segnato o servito assist e, ancora peggio, non ha potuto festeggiare nessuna vittoria assieme alla sua nuova squadra.

Anche se il campionato non è ancora entrato nel vivo per molti l'attaccante è già una grande delusione. Non ci è andato leggero Christophe Dugarry, ex attaccante della Francia che a RMC Sport non ha risparmiato critiche per Correa: "In questo momento questo ragazzo è stranamente assente. Mi spiace, ma gioca a 2 all'ora, è un treno merci! Come fai a dribblare qualcuno con quel ritmo? Quand'è che accelererà?".

Parole piuttosto dure verso l'attaccante che non si è ancora calato nella nuova realtà. Il Tucu non è riuscito a impressionare il suo pubblico e, più che per le giocate, si è fatto notare per la lentezza nei movimenti. Le prestazioni che lo avevano fatto brillare con la maglia della Lazio sono lontanissime e neanche il prestito a Marsiglia è riuscito a cambiare la situazione: alla sua prima partita da allenatore Gattuso ha provato a schierarlo come titolare assieme a Ndiaye e Aubameyang, ma l'esperimento non ha portato i frutti sperati.