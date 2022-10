Corona chiama Icardi a raccontare la verità: “Con Wanda un pentolone esplosivo come Totti e Ilary” Prosegue il processo per diffamazione nei confronti di Mauro Icardi e Wanda Nara che vede imputato Fabrizio Corona. L’ex agente dei paparazzi ha chiamato in aula l’attaccante argentino: “La separazione dalla moglie potrebbe far emergere una nuova verità”.

Prosegue il processo per diffamazione nei confronti di Mauro Icardi e Wanda Nara che vede imputato Fabrizio Corona. Il ‘fotografo dei VIP', così come veniva definito fino a qualche tempo fa, ha rilasciato dichiarazioni spontanee che sono destinate a far discutere molto nelle prossime ore: "Non accetto la remissione della querela da parte di Icardi, voglio che venga e sia sentito nel processo. Ora la situazione tra lui e Wanda Nara è un pentolone esplosivo, non stanno più insieme e la separazione potrebbe far emergere una nuova verità sui fatti oggetto del processo. Come sta succedendo tra Francesco Totti e Ilary Blasi: quando si scriveva che c'erano dei tradimenti in tanti venivano querelati, oggi molte cose si stanno rivelando vere".

Corona è stato accusato di aver diffuso la notizia di una presunta storia tra Wanda Nara e Marcelo Brozovic, tra i calciatori più rappresentativi dell'Inter che è stato sentito in aula nella scorsa udienza ed è parte offesa nel processo insieme alla coppia: nel febbraio 2009, quando Icardi iniziò a vedere scricchiolare il suo rapporto con l'Inter, Corona pubblicò sul sito di sua proprietà, "King Corona Magazine", un articolo che faceva riferimento al flirt tra Wanda e Brozovic dal titolo "Mauro Icardi divorzia da sua moglie – Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic".

L'ex agente dei paparazzi ha paragonato questa storia a quella di Francesco Totti e Ilary Blasi, che ha sconvolto la cronaca rosa italiana ed è uno degli argomenti più discussi del 2022.

Dopo la testimonianza di Brozovic della scorsa primavera, oggi dovevano essere in aula Ivan Perisic, ex Inter e ora in forza al Tottenham, e di Mauro Icardi na nessuno dei due ex calciatori nerazzurri si è presentato.

Per questo motivo la giudice Elisabetta Canevini ha disposto per il calciatore croato l'accompagnamento coattivo per la prossima udienza fissato per il 25 gennaio 2023. La situazione di Maurito, invece, è un po' diversa. Non è stato possibile notificare la convocazione nel processo all'attaccante argentina, che ora veste la maglia del Galatasaray e si trova in Turchia dopo gli anni a Parigi. La giudice ha fatto sapere che se Icardi non si presenterà in aula in occasione della prossima udienza la sua querela cadrà e uscirà dal processo: questo vuol dire che il procedimento proseguirebbe solo con la presenza delle altre due parti civili, ovvero Wanda Nara e Marcelo Brozovic.

Fabrizio Corona ha reagito a questa eventualità con parole molto forti: "Voglio che Icardi venga a parlare in aula, magari racconterà finalmente la verità".

La vicenda che ha visto coinvolti Icardi, la moglie-agente Wanda e Brozovic fu una vera e propria bomba che esplose all'inizio del 2019 nello spogliatoio dell'Inter e portò al lento, ma inesorabile, addio di Maurito dal club meneghino. Una situazione che generò scalpore in tutto l'ambiente e che Luciano Spalletti dovette gestire in maniera durissima: dopo il caos che si generò all'interno del gruppo interista venne tolta la fascia di capitano all'attaccante argentino e per diverse settimane Icardi rimase ai margini della rosa.

La situazione attuale della coppia Icardi-Wanda è, come sempre, confusa e poco chiara: la showgirl-agente argentina ha prima confessato la rottura con il marito tramite i social ma successivamente i due hanno dato vita ad una serie di rumors, anche con foto che li ritraevano insieme, che non hanno chiarito cosa stia veramente accadendo tra i due in questo momento. In Argentina si parla di un flirt di Wanda con il 22enne rapper L-Gante, ma non ci sono riscontri reali in merito.