Coppa Italia oggi in TV: Sampdoria-Reggina e Lecce-Cittadella, dove vedere le partite Le partite di Coppa Italia dei trentaduesimi di finale in programma oggi venerdì 5 agosto. Si parte con Cagliari-Perugia alle 17:45, con a seguire Udinese-Feralpisalò alle 18:00. In serata alle 21 Lecce-Cittadella, con Sampdoria-Reggina alle 21:15. Ecco tutte le info su diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Venerdì 5 agosto: le partite di Coppa Italia oggi in programma in TV e in diretta streaming. Dopo la conclusione del turno preliminare, il torneo entra nel vivo con i trentaduesimi di finale. In campo le prime squadre di Serie A nelle partite odierne. S'inizia alle 17:45 con il match tra il Cagliari, che punta ad un rapido ritorno nella massima Serie, e il Perugia. A seguire l'Udinese affronterà il Feralpisalò che ha già esordito nella Coppa Italia battendo in trasferta il Sudtirol. A seguire sarà il turno della neopromossa in A Lecce che se la vedrà contro il Cittadella, con la chiusura dedicata alle 21:15 a Sampdoria-Reggina. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla diretta TV e streaming e sugli orari delle partite dei 32esimi di Coppa Italia.

Le partite di Coppa Italia oggi in TV e streaming

Questo il programma completo delle partite di oggi venerdì 5 agosto con gli orari e la diretta TV e streaming:

17:45 – Cagliari-Perugia – Canale 20, Mediaset Infinity

18:00 – Udinese-Feralpisalò – Italia 1, Mediaset Infinity

21:00 – Lecce-Cittadella – Canale 20, Mediaset Infinity

21:15 – Sampdoria-Reggina – Italia 1, Mediaset Infinity

Dove vedere Sampdoria-Reggina di Coppa Italia in TV e streaming

Dove vedere in TV Sampdoria-Reggina? Il match dei trentaduesimi di Coppa Italia sarà visibile in chiaro, senza dunque sottoscrivere alcun abbonamento su Italia 1. Fischio d'inizio allo stadio Luigi Ferraris di Genova alle ore 21:15, per quella che sarà la partita che chiuderà il programma odierno. Per la diretta streaming di Samp-Reggina basterà collegarsi alla piattaforma Mediaset Infinity sul canale di Italia 1, sfruttando una buona connessione a internet.

Lecce-Cittadella dove vederla in diretta TV

La partita tra Lecce e Cittadella si potrà vedere in TV in chiaro sul canale 20 del digitale terrestre. La sfida valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia si giocherà allo stadio Via del Mare di Lecce alle ore 21, e potrà essere seguita anche attraverso il decoder Sky, sintonizzandosi sul canale 5020. Per quanto riguarda la diretta streaming di Lecce-Cittadella, sarà visibile sulla piattaforma Mediaset Infinity in chiaro, sintonizzandosi su dispositivi portatili e fissi, sul canale 20.