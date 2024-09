video suggerito

Coppa Italia oggi in TV, dove vedere Torino-Empoli e Cagliari-Cremonese: orari e canale in chiaro La Coppa Italia torna in campo oggi, martedì 24 settembre, con le prime tre sfide dei sedicesimi di finale. In campo quattro squadra di Serie A suddivise in tre partite differenti. Qui tutte le informazioni su dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

La Coppa Italia torna in campo oggi, martedì 24 settembre, con le prime tre sfide dei sedicesimi di finale. In campo quattro squadra di Serie A suddivise in tre partite differenti. Si inizierà con la sfida tra Lecce e Sassuolo al Via del Mare con calcio d'inizio alle ore 15. I salentini avevano superato il Mantova 2-1 nella sfida precedente mentre gli emiliani hanno avuto la meglio sul Cittadella con lo stesso risultato accedendo al turno successivo. Alle 18 poi sarà il turno della seconda sfida di giornata, ovvero quella tra Cagliari e Cremonese.

Una partita molto insidiosa per i sardi che dovranno vedersela contro una squadra costruita per salire nuovamente in massima serie e che sicuramente è tra le migliori del campionato cadetto. La squadra di Nicola nel turno precedente aveva battuto 3-1 la Carrarese mentre i lombardi avevano eliminato il Bari dopo aver vinto la sfida ai calci di rigore. Chiude in serata invece alle 21:00 il match tra Torino ed Empoli. I granata arrivano a questa partita dopo aver battuto il Cosenza mentre i toscani hanno messo ko il Catanzaro. Qui tutte le informazioni su dove vedere le partite in diretta tv e streaming.

Coppa Italia, le partite di oggi: gli orari tv

Ecco il programma completo delle partite della prima giornata dei sedicesimi di Coppa Italia:

15:00 Lecce-Sassuolo (Canale 20)

18:00 Cagliari-Cremonese (Canale 20)

21:00 Torino-Empoli (Italia 1)

Dove vedere Cagliari-Cremonese in diretta TV e streaming: le formazioni

La sfida Cagliari-Cremonese in programma alle ore 21:00 sarà disponibile in diretta tv e in chiaro sui canali Mediaset, nello specifico sul Canale 20. La possibilità inoltre per tutti i tifosi di assistere alla partita anche in diretta streaming su MediasetPlay. Il Cagliari è reduce da tre ko consecutivi in Serie A mentre la Cremonese ha vinto contro il Catanzaro mentre in Coppa Italia ha eliminato il Bari ai rigori nel precedente turno. La vincitrice sfiderà la Juventus agli ottavi.

Ecco le probabili formazioni per la partita Cagliari-Cremonese:

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Zappa, Obert, Palomino; Zortea, Prati, Adopo, Augello; Viola; Mutandwa, Lapadula. All. Nicola.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Vazquez, Castagnetti, Collocolo, Sernicola; Johnsen, De Luca. All. Stroppa.

Torino-Empoli in chiaro su Italia 1, dove vederla in TV

Torino-Empoli è invece la sfida delle 21:00 che su Mediaset sarà mandata in onda in diretta tv e in chiaro su Italia 1. Anche in questo caso gli utenti e tifosi potranno assistere comodamente alla visione della partita anche in diretta streaming sempre sulla piattaforma di MediasetPlay.

Splendido avvio in campionato per entrambe le squadre che sono imbattute in Serie A: il Torino è guida la classifica con 11 punti mentre la formazione di D'Aversa è quinta con 9 punti. con il Torino che attualmente è capolista in Serie A con 11 punti. La vincente affronterà la Fiorentina nel prossimo turno.

Ecco le probabili formazioni di Torino-Empoli:

TORINO (3-5-2): Paleari; Walukiewicz, Maripan, Masina; Pedersen, Tameze, Linetty, Gineitis, Lazaro; Karamoh, Sanabria. All. Vanoli.



EMPOLI (3-4-2-1): Brancolini; Goglichidze, Ismajli, Viti; De Sciglio, Haas, Grassi, Pezzella; Esposito, Solbakken; Pellegri. All. D'Aversa.