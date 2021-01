L'ultimo atto di Coppa Italia 2021 per i quarti di finale è Napoli-Spezia, in programma al ‘Diego Armando Maradona' di Napoli, questa sera giovedì 28 gennaio alle 21.00. Chi vincerà affronterà l'Atalanta in semifinale. La partita è a eliminazione diretta, in caso di parità al 90′ si procederà con i calci di rigore e – se resterà l'equilibrio si passerà ai calci di rigore.

Incassata la fiducia – a tempo – da parte di De Laurentiis, Gennaro Gattuso si appresta a sfidare lo Spezia con l'obbligo di vincere e qualificarsi in semifinale per continuare l'avventura in Coppa Italia e cancellare subito l'ombra di una crisi oramai alle porte. Il tecnico degli azzurri è ad un passo dall'esonero: se dovesse subire un altro ko l'avvicendamento in panchina sarebbe obbligato. Contro lo Spezia dovrebbe optare per il 4-3-3, concedendo un turno di riposo a Bakayoko e schierando una mezzala in più come Elmas, utilizzato solo in spezzoni di gara.

A centrocampo spazio anche a Zielinski, mentre il vertice basso resterà Demme. In difesa non ci dovrebbero essere rivoluzioni: Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui davanti ad Ospina, mentre è in attacco l'unico dubbio del tecnico che dovrà decidere a ridosso del fischio d'inizio: Lozano, Petagna e Insigne sono i favoriti, ma potrebbe cambiare qualcosa. L'ex SPAL come Mertens e Osimhen non sono in perfette condizioni fisiche e si potrebbe optare per inserire sia Lozano sia Politano come incursori offensivi.

Per lo Spezia di Italiano la partita è molto più delicata. Meno tasso tecnico, tante assenze e la difficoltà di giocare il match fuori casa, al di là di uno stadio comunque assente nel pubblico per le normative Covid. il tecnico dello Spezia deve fare i conti con ua rosa ridotta all'osso: Nzola, Ferrer, Mattiello, Saponara, Pobega e Piccoli sono infortunati. Tra i pali ci dovrebbe essere Krapikas al posto di Provedel mentre in difesa linea a 4 con Erlic, Ismajli, Vignali e Bastoni. A centrocampo Maggiore, Ricci e Deiola ed in attacco Agudelo e Verde in supporto all'unica punta Galabinov.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne.

All. Gattuso

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali, Erlic, Ismajli, Bastoni. Acampora, Ricci, Deiola; Verde, Galabinov, Agudelo.

All. Italiano