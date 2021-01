Inter-Milan primo quarto di finale di Coppa Italia, in programma martedì 26 gennaio con fischio di inizio a San Siro alle 20.45 sta canalizzando l'attenzione di tutti. E' il secondo derby stagionale, dopo il primo di campionato finito in mano ai rossoneri. Avrà una valenza fondamentale perché si tratta di una gara secca, unica, con qualificazione entro i 90 minuti o nei supplementari o – in caso di parità finale – attraverso i rigori, per sancire chi andrà in semifinale nel torneo nazionale.

Una sfida che vale molto di più della semplice qualificazione perché nel destino delle due squadre c'è il primato cittadino da onorare: l'Inter per il riscatto, il Milan per la conferma. E poco conta il tatticismo della vigilia, volgere lo sguardo altrove o indicare altri obiettivi come primari. Il derby è sempre il derby e fallire potrebbe compromettere molto, per entrambe.

Inter, Sanchez per Lautaro ed Eriksen resta in panchina

Antonio Conte non vuole fare troppe rivoluzioni a livello di formazione anche se ha preannunciato che obiettivo più sensibile resta la corsa per il tricolore. Ma questa sera schiererà la migliore formazione possibile tra i disponibili per evitare magre figure. Gli uomini che compongono l'undici iniziale saranno dunque gli stessi che hanno pareggiato e sfiorato la vittoria a Udine. Handanovic tra i pali e il trio Skriniar-De Vrij-Bastoni a comandare la difesa, con l'intesa che oramai cresce e si sedimenta di match in match.

Potrebbe esserci qualche piccola modifica a centrocampo, dove ci sono i maggiori lavori in corso, a partire dagli esterni che Conte varia spesso. Uno tra Hakimi e Young dovrebbe restare in panchina a riposare all'inizio e ci dovrebbe essere spazio per Darmian, che può essere posizionato sia a destra che a sinistra. Verso la conferma anche Barella e Brozovic cerniere in mediana mentre è in dubbio la presenza di Vidal che cederà all'inizio il posto ad uno tra Sensi e Gagliardini.

Come con la Fiorentina Sanchez è pronto per giocare, dal primo minuto in coppia con l'insostituibile Lukaku, consentendo al tecnico di utilizzare la carta Lautaro a gara in corso in caso di necessità per sparigliare le carte. Non sembra esserci spazio per Eriksen ad inizio derby, come invece poteva sembrare subito dopo Udine.

Probabile formazione:

Handanovic – Skrinia, de Vrij, Bastoni – Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young – Sanchez, Lukaku

Allenatore: Antonio Conte

Milan, Tatarusanu in porta e Ibra in avanti

Nel Milan non c'è stato tempo per festeggiare il titolo di campione d'inverno che è stato accompagnato dall'amarezza della sconfitta pesantissima a San Siro subita contro l'Atalanta. Nessun dramma, però, in casa rossonera, con Pioli che ha preteso di rialzare subito la testa con il colpo che sembra essere stato diffusamente assorbito a Milanello. Un semplice incidente di percorso, che non può di certo intaccare il giudizio più che positivo sul ruolino da record dei rossoneri tenuto sin qui: il derby arriva al momento giusto per strappare di nuovo la fiducia dell'ambiente e aumentare l'autostima del gruppo.

Tra i pali la scelta è forzata perché la squalifica di Donnarumma impone a Pioli di fare nuovamente affidamento su Tatarusanu, riserva di qualità. Così come nell'Inter anche per il Milan il turnover sarà moderato: in difesa c'è Dalot che può spuntarla su Calabria e chiudere la linea a quattro insieme a Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez assolutamente confermati nell'undici di partenza.

Sandro Tonali, non in perfetta forma fisica, è a rischio e inizierà dalla panchina con Stefano Pioli che avanza la candidatura di Meité come contro l'Atalanta, per affiancare Kessié in mezzo al campo. L'ex granata non ha risposto bene al primo appello, questa sera potrebbe però avere l'occasione immediata per il riscatto. Rispetto alla sfida di San Siro contro i bergamaschi in mediana dovrebbe giocare da subito Brahim Diaz chiamato a fare il vice Cahlanoglu e tenere la cerniera in mediana insieme a Saelemaekers e Leao, richiamato sulla trequarti.

In attacco non ci saranno alternative a Zlatan Ibrahimovic: lo svedese avrà il compito di fare da boa ai compagni sia per dare un punto di riferimento offensivo al gioco rossonero sia per creare spazi per gli inserimenti dei compagni. Mandzukic e Rebic staranno in panchina, in attesa di capire se sarà il caso di entrare e provare a fare la differenza.

Probabile formazione:

Tatarusanu – Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez – Meitè, Kessiè – Diaz, Saelemaekers, Leao – Ibrahimovic

Allenatore: Stefano Pioli