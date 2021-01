Né Mario Mandzukic né Sandro Tonali. Il Milan dovrà a fare a meno tanto dell'attaccante quanto del centrocampista in occasione del derby di Coppa Italia contro l'Inter a San Siro. Entrambi infortunati, il forfait era annunciato: il croato ha un problema alla caviglia, l'ex Brescia un problema di natura muscolare. Entrambi non figurano nella lista dei convocati dei rossoneri mentre rientra Kalulu.

La lista dei convocati di Stefano Pioli: A. Donnarumma, Jungdal, Tatarusanu (portieri); Calabria, Dalot, Hernández, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori (difensori); Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers (centrocampisti); Ibrahimovic, Leao, Maldini, Rebic (attaccanti).

La probabile formazione del Milan per il derby

Quale Milan si vedrà all'opera questa sera (ore 20.45) contro i nerazzurri? In palio c'è la qualificazione alla semifinale da disputare contro la vincente di Juventus-Spal. La certezza per il tecnico dei rossoneri è rappresentata dalla presenza di due colonne della formazione: Theo Hernandez nel ruolo di terzino sinistro con licenza di offendere e affondare i colpi; Zlatan Ibrahimovic in cima al reparto d'attacco.

Turnover e acciacchi di varia natura fanno sì che Pioli dia subito fiducia a Meité, acquisto arrivato nei giorni scorso dal Torino. Sarà lui ad affiancarsi a Kessié nel cuore della mediana di lotta e di governo a supporto del tridente (Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao) alle spalle di Ibrahimovic. Tra i pali spazio a Tatarusanu per la squalifica di Donnarumma (espulso contro il Toro negli ottavi di finale). In difesa, oltre all'ex laterale del Real Madrid, ci sarà Dalot (al posto di Calabria) mentre Kjaer e Romagnoli costituiranno la coppia centrale.