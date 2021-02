Martedì 9 febbraio, le partite di calcio in TV. Juventus e Inter tornano ad affrontarsi per la 3a volta in stagione in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Fischio d'inizio in orario alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino per il confronto tra la squadra di Pirlo e quella di Conte, che ripartono dal 2-1 conquistato dai bianconeri in trasferta. La Juve vuole continuare nella sua striscia di risultati positivi, mentre l'Inter spera di replicare la prestazione sfoderata in Serie A culminata nella vittoria per 2-1. Per qualificarsi alla finale contro la vincente di Atalanta-Napoli, gli ospiti avranno bisogno di vincere con più di un gol di scarto. In caso di 1-2 si andrà ai supplementari. Juve-Inter sarà trasmessa in chiaro sulla Rai. In programma anche la 22a giornata di Serie B, Real Madrid-Getafe di Liga e United-West Ham di FA Cup. Ecco tutte le info per vedere le partite in TV e streaming.

Juventus – Inter: Coppa Italia in TV

Juventus-Inter sarà trasmessa in TV in chiaro sulla Rai. Fischio d'inizio alle 20.45 all'Allianz Stadium. La sfida tra gli uomini di Pirlo e quelli di Conte sarà visibile su Rai 1 (in HD sul canale 501 del digitale terrestre), con diretta a partire dalle 20.30, interviste all'intervallo e nel post-partita ed eventuale analisi degli episodi da moviola. Juve-Inter sarà visibile anche in streaming, su dispositivi portatili (smartphone, tablet, notebook) e computer, sfruttando una buona connessione a internet. Basterà collegarsi all'app di Rai 1 attraverso la piattaforma Rai Play.

Calcio in TV oggi e stasera martedì 9 febbraio

Ecco tutte le partite di calcio in TV martedì 9 febbraio: