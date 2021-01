Martedì 26 gennaio, le partite di calcio in TV. Il derby Inter-Milan apre il programma dei quarti di finale di Coppa Italia 2020-2021. La partita si disputerà allo Stadio di San Siro e ufficialmente saranno i nerazzurri a giocare in casa. Sarà il secondo confronto stagionale tra le squadre di Pioli e Conte, nell'andata di campionato finì 2-1 per il Milan trascinato da un grande Ibrahimovic.

La Coppa Italia è uno degli obiettivi stagionali di entrambe le squadre milanesi, che vorrebbero in quest'annata vincere almeno un trofeo. Il Milan non la vince addirittura dal 2003, anno in cui vinse anche la Champions, mentre l'Inter non conquista questo trofeo dal 2011. Mentre un anno fa entrambe le squadre si qualificarono per le semifinali e furono eliminate dalla Juventus e dal Napoli. Sia il Milan che l'Inter hanno fatto un po' di fatica per superare gli ottavi di finale. Il Milan ai rigori ha eliminato il Torino, mentre l'Inter ai tempi supplementari ha sconfitto la Fiorentina.

Inter-Milan dove vederla in TV

Il derby di Milano è il quarto di finale più nobile di questa edizione della Coppa Italia. Chi passerà il turno in semifinale affronterà la vincete del quarto di finale tra la Juventus e la Spal, unica squadra di Serie B ancora in corsa. Inter-Milan si disputerà martedì 26 gennaio, il calcio d'inizio è previsto per le ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1. L'emittente di stato detiene i diritti televisivi della Coppa Italia. Inter-Milan sarà visibile anche in streaming, si potrà seguire anche grazie a Raiplay.

Calcio in TV oggi e stasera martedì 26 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in TV martedì 26 gennaio: