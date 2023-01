Coppa Italia in TV, dove vedere le partite degli ottavi: il calendario e gli incroci ai quarti Martedì 10 gennaio con Inter-Parma prenderanno il via gli ottavi di finale di Coppa Italia, che termineranno il 19 gennaio con il match tra Juventus e Monza. In campo tutte le big della Serie A.

A cura di Alessio Morra

Le partite degli ottavi di finale di Coppa Italia saranno spalmate in due settimane, equamente divise: quattro si disputeranno tra il 10 e il 12 gennaio, le altre tra il 17 e il 19 gennaio. Il programma sarà aperto da Inter-Parma, la sfida successiva sarà Milan-Torino. Giocano per prime le squadre milanesi perché la settimana prossima si sfideranno nella Supercoppa Italiana (il 18 gennaio). Mentre giovedì 12 si terranno Fiorentina-Sampdoria e Roma-Genoa.

Partite Coppa Italia, il programma da domani: gli orari tv

Dal 10 al 19 gennaio si disputano le partite degli ottavi di finale di Coppa Italia. Si parte con Inter-Parma. Aprono i detentori del trofeo, i nerazzurri lo scorso maggio dopo i tempi supplementari in una splendida finale a Roma batterono 4-2 la Juventus. L'Inter se la vedrà con il Parma, una delle due squadre di Serie B ancora in corsa, martedì 10 gennaio. L'11 si giocherà Milan-Torino, che è diventata una classica, perché si disputerà per la terza volta negli ultimi quattro anni in Coppa Italia. Giovedì 12 tocca a Fiorentina e Roma. Mentre la prossima settimana si disputeranno le partite che avranno in campo Napoli, Atalanta, Lazio e Juventus.

Dove vedere Inter-Parma e le altre partite di Coppa Italia in diretta TV e streaming

Mediaset ha acquisto i diritti televisivi di tutte le partite della Coppa Italia anche della stagione 2022-2023. Dunque tutti gli incontri degli ottavi di finale saranno trasmessi sui canali Mediaset o su Canale 5 o su Italia 1. Il programma si aprirà con Inter-Parma, in programma martedì 10 gennaio, che andrà in onda su Canale 5 che trasmetterà tutti gli incontri che sono stati programmati alle ore 21. Quindi diretta sul canale ammiraglia del ‘Biscione' anche per Milan-Torino, Roma-Genoa, Napoli-Cremonese e Juventus-Monza.

Inter-Parma 10 gennaio ore 21, Canale 5

Milan-Torino 11 gennaio ore 21, Canale 5

Fiorentina-Sampdoria 12 gennaio ore 18, Italia 1

Roma-Genoa 12 gennaio ore 21, Canale 5

Napoli-Cremonese 17 gennaio ore 21, Canale 5

Atalanta-Spezia 19 gennaio ore 15, Italia 1

Lazio-Bologna 19 gennaio ore 18, Italia 1

Juventus-Monza 19 gennaio ore 21, Canale 5

Tabellone Coppa Italia 2022/2023, gli incroci ai quarti di finale

Il tabellone della Coppa Italia è molto intrigante e a differenza di altre edizioni pare molto equilibrato. Nella parte alta del tabellone ci sono tre delle ultime quattro squadre che si sono aggiudicate la manifestazione e cioè Inter, Lazio e Juventus, con loro c'è anche l'Atalanta, l'altra testa di serie. In quella bassa ci sono invece il Napoli, la Roma, il Milan e la Fiorentina. Questi gli accoppiamenti dei quarti: