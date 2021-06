Torna la Copa America. Dopo la partita inaugurale tra Brasile e Venezuela, prevista domenica 13 giugno alle ore 23:00, e il match Colombia-Ecuador, in programma tre ore più tardi, alle ore 2:00 di lunedì 14 giugno, toccherà ad Argentina e Cile, che si sfideranno nel primo match del Gruppo A, girone dedicato alla zona sud dell'America Latina. L'Albiceleste e la Roja daranno vita al remake della finale per il terzo posto dell'ultima edizione, vinta per 2-1 da Messi e compagni, in cui ha trionfato il Brasile di Tite, ma soprattutto a quello delle due finali precedenti, quelle delle edizioni 2015 e 2016, vinte entrambe dal Cile. La selezione guidata da Lionel Scaloni è una delle favorite alla vittoria finale, al pari del Brasile di Neymar, ma allo stesso tempo lo stesso Cile, la Colombia e l'Uruguay potrebbero spaventare le due grandi del Sudamerica e provare a conquistare la coppa.

Dopo tante polemiche, dovute allo spostamento della sede del torneo dall'Argentina al Brasile, a causa del dilagare della pandemia da Covid-19 nel Paese di Diego Armando Maradona, tutte le nazionali hanno confermato la propria presenza al torneo. Grazie al grande lavoro diplomatico svolto dalla Conmebol, dunque, la 47esima edizione della Copa America è pronta a partire.

Copa America 2021, dove vedere Argentina-Cile in TV e in streaming

Argentina-Cile è in programma lunedì 14 giugno alle ore 23:00. Tutta la Copa America, e dunque anche il match tra l'Albiceleste e la Roja, sarà trasmessa in tv su Sky e in streaming su Sky Go. I diritti televisivi della competizione sono stati acquistati anche dal servizio di streaming Eleven Sports e la sfida sarà visibile sia sul sito che sull'app della piattaforma.

Le probabili formazioni di Argentina-Cile in Copa America

ARGENTINA (4-3-3): Marchesin; Foyth, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria. Allenatore: Scaloni.

CILE (4-4-2): Bravo; Isla, Medel, Maripan, Mena; Galdames, Pulgar, Aranguiz, Meneses; E. Vargas, Sanchez. Allenatore: Lasarte.

Dove si gioca la partita

La prima sfida del gruppo A tra Argentina e Cile si disputerà all'Estadio Olimpico Nilton Santos di Rio de Janeiro, impianto che ospita le partite interne del Botafogo. I lavori di costruzione sono iniziati nel 2003 e lo stadio, che ha una capienza di 45.000 posti, è stato inaugurato nel 2007. È stato temporaneamente chiuso nel marzo 2013 e, in seguito a una ristrutturazione, ha riaperto nel 2016.

Copa America, Argentina e Cile nel girone A

Argentina e Cile sono state inserite nel Gruppo A della Copa America 2021, insieme a Paraguay, Bolivia e Uruguay. Questo girone raggruppa le cinque nazionali facenti parte della zona sud dell'America Latina. Del Gruppo B, invece, fanno parte il Brasile, la nazione ospitante, la Colombia, l'Ecuador, il Perù e il Venezuela. In questo caso, si tratta della zona nord del Sudamerica.