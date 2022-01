Convocati non graditi ai tifosi, minacce di morte al CT della Sierra Leone: “Nessuno merita questo” Il commissario tecnico della Sierra Leone è stato minacciato di morte per non aver convocato due giocatori in vista della Coppa d’Africa.

A cura di Vito Lamorte

Ci si abitua a tutto, anche nel calcio. Purtroppo è così. Ormai non ci stupiamo più di nulla, anche quando ci troviamo di fronte a situazioni come quella che vedono coinvolto il commissario tecnico della Sierra Leone, John Keister, che ha ricevuto minacce di morte dopo aver diramato le convocazioni per la Coppa d'Africa che inizierà domenica in Camerun.

Il 51enne allenatore di Manchester ha raccontato quanto è avvenuto in un'intervista alla BBC Sport Africa e ha confermato di aver prontamente denunciato l'accaduto alla polizia: "Penso che sia molto, molto triste che siamo arrivati ​​a questo. Non importa in quale settore lavori, nessuno lo merita."

Keister ha giocato per diversi club britannici durante la sua carriera ma ha fatto il suo esordio tra i professionisti nel campionato della Sierra Leone con il Tigres nel 1992 e ha fatto parte della nazionale africana tra il 1997 e il 2003, raccogliendo 8 presenze in totale: "Non credo che si debba arrivare al punto in cui la mia vita viene minacciata perché delle persone ritengono che ci siano alcuni giocatori che debbano far parte della nazionale e invece ciò non accade”.

Alla seconda esperienza come CT della Sierra Leone, l'ex centrocampista di Walsall, Chester City, Shrewsbury Town, Stevenage e Margate ha dichiarato: "Abbiamo fatto molta strada, siamo cresciuti. Non c’è motivo per le minacce di morte. Ho una famiglia, mi occupo di questi ragazzi e ho un lavoro da fare. Mi fa arrabbiare e per la mia provenienza, il mio background, sento che qualcosa vada fatta al riguardo”.

È al suo secondo mandato come CT della nazionale e si ritrova in questa situazione per aver deciso di non inserire nella lista dei 28 convocati due giocatori, ovvero l'ex Milan e Parma Rodney Strasser, ora al Cattolica; e Abu Bakarr Samura del Kallon FC: questa scelta ha fatto arrabbiare alcuni suoi connazionali, che hanno tenuto un comportamento assolutamente deprecabile nei suoi confronti.

La Sierra Leone affronterà i campioni in carica dell’Algeria, la Costa d’Avorio e la Guinea Equatoriale nel gruppo E: il primo incontro sarà il giorno 11 gennaio 2022. I Leone Stars ha partecipato in sole 2 occasioni al torneo continentale (1994 e 1996) e sono sempre stati eliminati alla prima fase.