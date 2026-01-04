Serie A
Conte si rifiuta di parlare del mercato di gennaio del Napoli: “L’anno scorso ha portato sfiga”

Conte non vuole esporsi sul mercato di gennaio del Napoli e sui rinforzi che potrebbero arrivare: ricorda cosa è successo un anno fa con Kvaratskhelia, ceduto al PSG.
A cura di Ada Cotugno
Per il Napoli è il quarto 2-0 consecutivo tra campionato e Supercoppa, un risultato che sembra portare bene ad Antonio Conte: la sua squadra ha ritrovato la rotta dopo qualche partita complicata ed è tornata al secondo posto dopo la vittoria con la Lazio. La vetta in questo momento dista un punto e i giochi per lo Scudetto sono completamente aperti: l'ago della bilancia potrebbe essere il mercato di gennaio che gli azzurri dovranno condurre "a saldo zero", ma l'allenatore non vuole assolutamente toccare l'argomento.

Neanche un accenno, questione di scaramanzia più che di segreto di squadra. Ai microfoni di DAZN il tecnico non ha voluto rispondere alla domanda sulla sessione invernale di calciomercato, ricordando cosa è accaduto lo scorso anno con l'addio improvviso di Kvaratskhelia che non era minimamente stato messo in conto da nessuno.

Conte festeggia la vittoria ma non si sbottona sul mercato di gennaio
Conte fa scaramanzia sul mercato del Napoli

Un po' di strategia, un po' di sana scaramanzia che a Napoli non manca mai: Conte non si sbilancia quando gli viene chiesto del mercato di gennaio e dei possibili rinforzi che la sua squadra potrebbe accogliere. Avrà dei limiti da rispettare durante la sessione e dovrà fare attenzione alle spese, ma su questo tema si procede con molta cautela visto quello che è accaduto un anno fa: "Non tocco questi argomenti, l'anno scorso ho detto non tocchiamo tanto e ha portato sfiga è stato dato via Kvaratskhelia".

Oriali e il retroscena su Conte nel momento più difficile del Napoli: è la forma dell'acqua

Conte non si sbilancia affatto ma sa bene di cosa avrebbe bisogno il suo gruppo per vivere al meglio la seconda metà della stagione e lottare per lo scudetto con Inter e Milan: "Quello di cui abbiamo bisogno è sotto gli occhi di tutti, io devo fare l'allenatore e ottimizzare le risorse che mi vengono date. So che la richiesta nei miei confronti è sempre altissima, con i ragazzi cercheremo di fare del nostro meglio".

