"La mia valutazione non è importante ora, detto tra virgolette, importante è quella che dovrà fare il club in questi quattro mesi in cui abbiamo lavorato. Ci vedremo in questi giorni, dopo la gara contro il Verona, nel periodo natalizio, visto che è giusto dare un seguito all’incontro di agosto, è giusto sedersi e capire che soluzioni abbiamo in mente da affrontare e se vogliono affrontarle". Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa della vigilia di Verona-Inter, ha annunciato che ci sarà un vertice con la società per valutare la situazione della rosa e l'andamento della squadra a distanza di quattro mesi dal vertice di villa Bellini. Si apre così un nuovo scenario per quanto riguarda la programmazione del mercato in vista della sessione di trasferimenti di gennaio.

A chi gli chiede se l'Inter è più avanti o più indietro rispetto alle sue aspettative a distanza di un anno risponde così: "Sinceramente a livello calcistico stiamo cercando di fare un percorso che porti ad assestare l'Inter nelle primissime posizioni di classifica. E' un percorso che è iniziato e sta continuando, fatto di lavoro. Ce n'è poi uno parallelo che è quello societario e su quello dovete chiedere al club".

Sull'avversaria di domani il tecnico nerazzurro ha affermato: "Il Verona sta facendo grandi cose, complimenti a Juric che sta facendo un ottimo lavoro, sarà una gara difficile, vediamo i risultati fatti da loro contro grandi squadre, creando problemi, dovremo essere bravi attendi e determinati".

In merito alle possibili rotazioni e agli affaticamenti, visti gli impegni ravvicinati, Antonio Conte ha dichiarato: "La squadra ha giocato due giorni fa. Chi ha giocato ha fatto recupero, oggi prepareremo la partita con il Verona. Manca questa prima della sosta di Natale. Cercheremo di mettere tutta l'energia possibile".

Infine due parole sul Milan e su Stefano Pioli: "Per quel che riguarda il Milan sta facendo molto bene e sono contento per Pioli".