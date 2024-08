video suggerito

Conte non vuole parlare di mercato prima del Bologna: “Dovete chiedere al club e a chi lo fa” Antonio Conte non vuole parlare di mercato nella conferenza stampa alla vigilia della partita col Bologna, valida per la seconda giornata della Serie A 2024-2025 del Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Antonio Conte non vuole parlare di mercato nella conferenza stampa alla vigilia della partita col Bologna, valida per la seconda giornata della Serie A 2024-2025 del Napoli. Prima che il consueto appuntamento con la stampa iniziasse, l'allenatore salentino si è espresso così: "La settimana scorsa abbiamo fatto una conferenza dove abbiamo parlato solo di mercato, senza parlare della partita. E alla fine è successo quello che è successo. Sul mercato dovete chiedere al club e a chi lo fa. Ora voglio parlare del Bologna. Per me e per i calciatori è il campo che conta".

A chi gli chiede sul Verona e su come ha visto i calciatori in questa settimana ha risposto così: "Col Verona dividerei la partita in due: nel primo tempo il Napoli ha fatto il Napoli, non hanno mai tirato in porta, è stato lo specchio di quello che vorrei vedere. Nel secondo c'è stata una partita totalmente diversa. Non sembrava la prima di questo campionato, ma di essere tornati indietro di un anno. Questo ha risvegliato vecchi scheletri. Con quel secondo tempo anche i nostri tifosi sono tornati all'anno scorso, e pensavo che tante cose fossero già state cancellate. Voglio basare la rinascita del club su un gruppo di 10-12 giocatori che sono qui da tanto. Sono ragazzi per bene, hanno a cuore Napoli, si allenano bene, c'è applicazione, responsabilità ed entusiasmo. Questa settimana stiamo lavorando bene, come fatto anche in precedenza. I ragazzi hanno preso coscienza di quanto successo col Verona, sono i primi a non voler ripetere certe situazioni. Con loro so di avere uno zoccolo duro, e mi affido totalmente a loro. Ho fiducia nel lavoro, la stessa fiducia che faccio fatica ad avvertire nell'ambiente".

Conte sulle difficoltà del Napoli a Verona: "Non deve più succedere"

Sul Bologna e su come si affronta la squadra di Italiano risponde: "È un'ottima squadra, che ha chiuso in Champions e molto sopra d noi in classifica. Sono moto fisici, bravi nell'uno contro uno e nel ripartire. Dobbiamo giocarla al 110%. Per questo è importante che il Maradona faccia il Maradona, i ragazzi hanno bisogno di sentire fiducia. Capisco le difficoltà e che il secondo tempo di Verona possa aver lasciato degli strascichi; ma tutti dobbiamo dare un segnale".

Sulle possibilità di vedere in campo Buongiorno risponde così: "Si sta allenando, lo valuteremo giorno per giorno, contiamo di recuperarlo".

Conte sulle difficoltà del Napoli nel secondo tempo di Verona ha affermato: "Quando si gioca male spesso ci si butta sul discorso fisico, ma è un rifugiarcisi per non affrontare la realtà. I dati dicono che abbiamo corso uguale al Verona ma col 70% di possesso palla, e di solito chi non ha la palla corre di più… Sicuramente nel secondo tempo abbiamo perso duelli, abbiamo lasciato a loro più tiri. Abbiamo dimostrato di non essere pronti a prendere un cazzotto: l'abbiamo preso e siamo andati giù, invece avremmo dovuto rialzarci. E su questo dobbiamo lavorare. Era un aspetto che, da fuori, non potevo conoscere. Per certi versi è stato un bene averlo ricevuto subito, ci ha riportato immediatamente alla realtà, me, i calciatori e l'ambiente. Quello che mi fa piacere è l'aver percepito che tutti hanno capito cosa sia successo. Quando le cose vanno bene tutti sono bravi, è nelle difficoltà che si vedono gli uomini veri. Anche un litigio tra di noi può creare una scintilla che ci accenderà tutti. Quanto accaduto a Verona non deve più succedere".

Conte presenta Neres: "Grande fantasia e qualità"

Nelle scorse ore il Napoli ha ufficializzato David Neres e Conte lo ha presentato così: "È un giocatore di grande fantasia e qualità, bravo nell'uno contro uno e nello spazio, sia a fare gol che assist. Può giocare sia nella posizione di Politano che di Kvaratskhelia. L'abbiamo preso dopo un bel corteggiamento, siamo felici. Ora avrà bisogno di tempo per inserirsi nei meccanismi, ma è un ragazzo sveglio e contro il Bologna sarà con noi".