Conte nervoso durante le ultime ore di mercato, avviso ai tifosi che lo assediavano: "Non è giornata"

Antonio Conte scuro in volto la scorsa notte all'esterno dell'hotel Parker's di Napoli. Il tecnico dei partenopei è stato raggiunto da alcuni tifosi dopo il suo arrivo a bordo di un van. Diversi erano infatti i sostenitori azzurri presenti all'esterno della struttura in attesa proprio dell'allenatore salentino. Il tutto nel corso delle ultime ore di mercato quando il Napoli ha perfezionato gli arrivi di McTominay e Gilmour oltre a quello di Lukaku ufficializzato nel corso della giornata di giovedì. Conte è uscito dalla vettura e ha subito avvertito i tifosi che lo hanno assediato.

"Calmi ragazzi, che non è giornata". Il tecnico salentino ha dunque frenato fin da subito l'assalto che da lì a poco ci sarebbe stato. Conte può dirsi sicuramente felice del mercato messo in atto dal Napoli con De Laurentiis che ha regalato al tecnico azzurro diversi calciatori richiesti, su tutti proprio Big Rom. Nonostante l'avvertimento Conte comunque non si è sottratto a foto e selfie con i presenti cercando di accontentare un po' tutti nonostante un umore non proprio al massimo. Di certo adesso, al termine del mercato, inizia finalmente la vera stagione 2024/2025.

La vicenda Osimhen che ha infuocato l'ultimo giorno di mercato del Napoli

È tempo dunque di concentrarsi sul campo e alla prossima sfida contro il Parma che gli azzurri giocheranno quest'oggi, in serata, allo stadio Maradona. Grande curiosità nel capire quali saranno i nuovi acquisti che Conte vorrà utilizzare sin da subito. Nel frattempo nella convulsa giornata di ieri il Napoli ha dovuto fare i conti con il caso Osimhen. L'attaccante nigeriano non è stato ceduto dal Napoli nonostante la trattativa con l'Al-Ahli che sembrava ormai chiusa. Si pensava a un rilancio del Chelsea nelle ultime ore e invece i Blues hanno chiuso il mercato con Sancho.

Osimhen resta dunque al Napoli fuori rosa e fuori dal progetto, con il numero 9 che verrà affidato direttamente a Romelu Lukaku. Un epilogo di questa vicenda che forse nemmeno Conte si aspettava di vedere. Sta di fatto che non è chiaramente noto sapere perché Conte abbia reagito così nella serata di ieri. Sicuramente la giornata relativa all'ultimo giorno di mercato si può dire non sia stata delle più serene proprio per via della vicenda Osimhen. Ma il Napoli può comunque ritenersi più che soddisfatto per il mercato in entrata assolutamente di alto livello.