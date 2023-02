Conte in vivavoce con lo spogliatoio del Tottenham, qualcuno sussurra in italiano: “Non tornare” Dopo la vittoria del Tottenham sul Manchester City, Antonio Conte assente per la convalescenza post-operazione ha effettuato una videochiamata negli spogliatoi. Curioso fuori programma durante il colloquio con Kane.

A cura di Marco Beltrami

Il Tottenham ha fatto un bel regalo ad Antonio Conte. Nella super sfida della 22a giornata di Premier gli Spurs si sono imposti per 1-0 sul Manchester City, portandosi così a a meno uno dal quarto posto occupato dal Newcastle. Una gioia che il manager italiano non ha potuto assaporare dal vivo: l'ex di Juve e Inter è in Italia per la convalescenza dopo l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto. Nonostante tutto Conte ha comunque trovato il modo di far sentire la sua presenza nello spogliatoio, anche dopo il match.

Atmosfera alle stelle in casa Tottenham per un successo di peso contro la seconda della classe di Guardiola. Sugli scudi il bomber Harry Kane, autore del gol decisivo che gli ha permesso toccare quota 267 con la maglia degli Spurs superando la leggenda Jimmy Greaves e di diventare così il miglior marcatore di sempre. E proprio a lui, leader e capitano della squadra si è rivolto Antonio Conte dopo le celebrazioni di rito per la vittoria.

Kane celebra la vittoria con il vice di Conte Stellini

Il mister salentino ha dovuto fare i conti con un'operazione alla cistifellea e non ha ancora completato il percorso di recupero. Nessuna possibilità di tornare a lavorare in allenamento e in panchina, con il suo fedele vice Cristian Stellini a farne le veci a bordo campo. Comunque Conte ha voluto far sentire la sua voce ai giocatori e complimentarsi personalmente seppur a distanza. Come? Attraverso una videochiamata in vivavoce negli spogliatoi, in cui ha avuto la possibilità di confrontarsi con Harry Kane.

Quest'ultimo molto sorridente ha ricevuto i complimenti dell'allenatore per il gol vittoria e il record. Nel video si sente l'attaccante chiedere a Conte delle sue condizioni di salute: "Come stai capo, stai bene?". Dopo aver risposto in maniera affermativa, l'allenatore ha elogiato il suo uomo-leader: "Mi rendi orgoglioso. Rendi orgogliosi i tifosi degli Spurs". Nel frattempo però nel video che è finito sui social si sente anche qualcuno scherzare in italiano: in sottofondo mentre Kane parla con Conte, c'è chi sussurra "Non tornare. Non tornare più".

Uno scherzo sicuramente da parte di qualcuno dei giocatori del Tottenham, che probabilmente fa riferimento anche ai metodi d'allenamento di Conte molto duri e patiti dai componenti del gruppo. Di chi si tratta? Difficile dirlo, anche se la cerchia potrebbe restringersi a quei giocatori che comunque parlano italiano anche alla luce della loro esperienza nel nostro campionato, ovvero Romero, Perisic, Bentancur e Kulusevski. Una situazione che conferma il grande entusiasmo dello spogliatoio in una serata di grazia per il Tottenham, e anche Conte non potrà che poi prendere tutto con il sorriso.

D'altronde proprio l'allenatore ha voluto assecondare anche le richieste dei suoi giocatori, che hanno spinto attraverso Kane per ottenere un giorno libero. Come dir loro di no dopo una vittoria sulla corazzata di Guardiola? Complimenti dunque e un bel regalo per tutti, se lo sono meritato.