Conte è stato proposto per la panchina del Barcellona: il suo futuro può essere in Spagna Il futuro potrebbe portare Conte in Spagna per la prima volta nella sua carriera: i piani dei blaugrana vanno in un'altra direzione, ma la proposta potrebbe mettere tutto in discussione.

A cura di Ada Cotugno

E se il futuro di Antonio Conte fosse in Spagna? L'ex allenatore di Juventus e Inter è tra i profili più ricercati dalle big italiane e inglesi, ma la Liga potrebbe presto aprirgli le sue porte con uno dei club illustri, alla ricerca di un nuovo condottiero per la panchina in vista della prossima stagione. Ed è qui che si presenta la suggestione Barcellona, una squadra che fino a oggi non si era mai affiancata al suo nome.

Poche settimane fa Xavi ha annunciato che lascerà il Barça al termine di questo campionato, una mossa che costringerà la dirigenza a sondare il terreno per un nuovo tecnico. Secondo il quotidiano spagnolo Sport sulla scrivania di Joan Laporta tra gli altri è comparso il curriculum del leccese che sarebbe stato proposto a Barcellona per costruire il progetto del futuro.

L'accostamento fa un po' storcere il naso, visto i precedenti di Conte e la storia recente dei catalani che sembrano andare in due direzioni diverse. In linea di massima l'allenatore non rientrerebbe nelle corde del club (che intanto continua a lottare contro i problemi finanziari), ma la porta non è stata ancora chiusa: da parte sua l'italiano ha una grande esperienza con squadre di altissimo profilo in diversi campionati e sarebbe il profilo giusto dal quale ripartire per creare un nuovo ciclo.

D'altra parte però nelle idee del Barça ci sono cose completamente diverse: il grande sogno è quello di riuscire a convincere Klopp a trasferirsi in Spagna, priorità assoluta di tutta la dirigenza che vorrebbe mettere a segno il colpaccio in estate. In ogni caso resta solo un'ipotesi, perché la strada non è stata ancora tracciata.

Di sicuro i colloqui si terranno anche con Conte, che intanto continua a essere corteggiato in Serie A e Premier League. Se le due filosofie dovessero trovare un punto di contatto allora il matrimonio potrebbe essere celebrato: una svolta che in pochi si aspettano, ma la suggestione si sta facendo largo in casa Barcellona.