Conte al Napoli, resistenza strenua: “Ho parlato con Antonio, De Laurentiis lo ha martellato” Stefan Schwoch svela cosa gli ha detto Antonio Conte a proposito del suo ventilato approdo al Napoli: Aurelio De Laurentiis ha fatto di tutto per portarlo in azzurro, con un pressing asfissiante. L’ex attaccante azzurro fa capire che tutto è ancora possibile per il futuro, ma anche Francesco Calzona si sta giocando le sue chance di essere confermato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due vittorie (la goleada al Sassuolo e l'ultimo successo sulla Juventus) e due pareggi (quello doloroso all'ultimo respiro a Cagliari e quello in Champions col Barcellona che lascia tutto aperto per il passaggio ai quarti) rendono evidente che la ‘cura Calzona' al Napoli ha avuto decisamente un impatto, dopo il disastro di Mazzarri e il mancato feeling con Garcia, che pure aveva lasciato la squadra al quarto posto. Forse adesso è tardi per acciuffare un posto Champions, ma gli azzurri – forti anche del rientro di Osimhen – sembrano finalmente mostrare segnali di riscossa e soprattutto di fiducia. Quanto all'allenatore del futuro, il nome di Antonio Conte è sempre presente, nonostante il recente rifiuto del leccese al Napoli.

Finora la cosa era nota, ma non per ammissione dei diretti interessati, ovvero il tecnico e il presidente De Laurentiis. Adesso voci e ricostruzioni sono suffragate dalla rivelazione di chi ha saputo tutto per bocca dello stesso Conte. È Stefan Schwoch, ex attaccante azzurro, a spiegare cosa è successo qualche settimana fa, quando il numero uno partenopeo aveva già deciso di esonerare Mazzarri. Una decisione probabilmente portata per le lunghe (e che è costata il mezzo passo falso interno col Genoa, che ha preceduto l'avvicendamento con Calzona) proprio per il tentativo di convincere l'ex Ct dell'Italia, che già l'anno scorso De Laurentiis avrebbe voluto portare a Napoli, ricevendone già allora un primo rifiuto.

La voglia di vincere di Antonio Conte: De Laurentiis ha fatto di tutto per portarlo al Napoli

Ospite di Televomero, Schwoch ha colto la palla al balzo quando la discussione ha evidenziato le grandi colpe – e gli errori – del presidente azzurro nella scelta dei due tecnici di questa stagione. A quel punto il 54enne ex attaccante bolzanino ha spezzato una lancia per De Laurentiis, svelando cosa gli ha detto Conte.

Leggi anche De Laurentiis dice che il campionato di Serie A è falsato: colpa di alcune squadre

"Sento dire che De Laurentiis ha sbagliato gli allenatori in questa stagione, eppure uno bravo l'aveva contattato, solo che non è riuscito a prenderlo – ha detto Schwoch – Parlo di Conte. Ho avuto modo di sentire Antonio, mi ha detto che De Laurentiis l'ha martellato". Sollecitato sull'eventualità che il 54enne leccese possa arrivare finalmente a sedersi sulla panchina del Napoli l'anno prossimo, Schwoch ha lasciato aperta la porta, segno che lo stesso Conte non lo ha escluso: "Posso dire che la possibilità esiste".

Francesco Calzona si dividerà fino a fine stagione tra il Napoli e la nazionale slovacca

Peraltro lo stesso Calzona si sta giocando l'occasione della vita per poter diventare direttamente allenatore di un top club dopo una vita intera passata da vice. Qualora le cose dovessero continuare bene, magari con una miracolosa qualificazione alla prossima Champions, non è escluso che De Laurentiis gli chieda di scegliere tra Napoli e nazionale slovacca dopo gli Europei, dando fiducia per l'anno prossimo all'ex secondo di Spalletti e Sarri.