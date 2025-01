video suggerito

Conor McGregor gioca a calcio come uno scriteriato: usa mosse di combattimento sugli avversari Conor McGregor dal ring a un campo di calcio. Il combattente irlandese protagonista nel campionato amatoriale durante una sfida terminata 1-1. Non mancano i colpi proibiti e le mosse sugli avversari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dal ring a un campo da calcio. Il sabato alternativo di Conor McGregor ha stupito il pubblico sportivo sui social. Il noto combattente di MMA è stato infatti filmato mentre si impegna a giocare a calcio in una partita ufficiale. La sua presenza in occasione dello scontro della United Churches Football League (UCFL) Premier Division contro l'Harding FC non è passata inosservata. McGregor indossava la maglia numero 11 giocando per il Black Forge FC. Si tratta della squadra che prende il nome dal pub di sua proprietà situato a Dublino, il Black Forge Inn.

Il trentaseienne irlandese sembrava essersi schierato inizialmente come esterno sinistro offensivo in una partita che si è conclusa con un pareggio 1-1. L'UCFL è una delle tante leghe amatoriali che operano a Dublino e la squadra di McGregor è attualmente seconda in classifica con quattro vittorie su sette partite. Prima della partita, McGregor ha pubblicato un post in cui mostrata un'immagine di un paio di scarpini Nike viola scrivendo: "Oggi giochiamo a palla". E i suoi movimenti in campo hanno fatto subito discutere, specie per un evidentemente fallo.

McGregor interviene sugli avversari con due interventi fallosi

McGregor infatti sugli sviluppi di un cross tenta di colpire la palla in girata ma un suo avversario lo ostacola. Il combattente irlandese non lo vede e calcia lo stesso con un calcio sinistro tipico delle sue mosse sul ring. Lo prende in pieno, all'altezza delle costole, compiendo inevitabilmente un fallo netto. Da allora, il filmato è diventato virale sui social media, con una clip che mostra "the Notorious" fare questo durissimo intervento. McGregor nei movimenti si mostra piuttosto avventato e infatti in un'altra occasione sulla linea laterale interviene ancora male su un altro avversario.

McGregor fa una scivolata a piedi uniti piuttosto pericolosa che però non ha sortito particolari problemi al giocatore che ha subito il colpo. Ma non è tutto perché McGregor si è anche reso protagonista di una prodezza – non propriamente voluta – in cui ha sfiorato il gol. La palla che gli arriva a mezza altezza è invitante e dal limite dell'area, da posizione non ottimale, decide di calciare lo stesso al volo. La sfera si stampa lentamente sulla traversa prima di tornare in campo e così la gioia del gol gli viene negata, ma a quanto pare, solo rinviata…