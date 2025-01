video suggerito

Conceicao ha la febbre, può saltare Juve-Milan: in caso di forfait lo sostituiranno i suoi vice Il tecnico portoghese ha ancora la febbre e potrebbe saltare la partita di Supercoppa con la Juventus. Conceicao proverà a stringere i denti, in caso di forfait lo sostituiranno i suoi vice Costa e Dembele. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sergio Conceicao da qualche giorno è l'allenatore del Milan. Il tecnico portoghese è pronto a fare il suo esordio da tecnico rossonero, ma la sua prima volta potrebbe essere rinviata. Conceicao ha una forte influenza e a poche ore dalla partita ha ancora la febbre. Per questo motivo, nonostante la tanta voglia di andare in panchina, potrebbe dare forfait. Al suo posto potrebbero essere promossi i suoi due vice.

Conceicao dovrebbe fare l'esordio in Juve-Milan

Giorni intensi per il Milan, pure tormentati, per l'addio di Fonseca proprio sul finire del 2024 e la sostituzione con Conceicao, che nei prossimi mesi si gioca un'occasione d'oro. Giocherà in quattro competizioni differenti e avrà la possibilità di guadagnarsi la riconferma. Si parte con la Supercoppa Italiana e la semifinale con la Juventus (in programma stasera alle ore 20).Conceicao ha provato a dare la scossa alla sua squadra, ha scelto il modulo e gli uomini, ma forse contro la Juve in panchina non ci sarà.

L'allenatore ha la febbre e può saltare la Supercoppa, pronti i suoi vice

L'influenza lo ha accompagnato dall'Italia a Riyadh, nella giornata di giovedì aveva la febbre, fino a 39, come riportano gli inviati di Mediaset. La febbre non l'ha smaltita ancora e a poche ore dal via di Juve-Milan di Supercoppa ancora non si sa se in panchina ci sarà. Conceicao è un duro, è stato scelto proprio per il suo carattere, ed è pronto a stringere i denti. Ma non è detto che basti la forza di volontà. In caso di stop forzato sulla panchina rossonera ci saranno i suoi due fidatissimi vice Joao Costa e Siramana Dembele, che si troverebbero a gestire la squadra.