"Non è così avanti nel recupero". Le parole del commissario tecnico della Svezia, Jan Olof Andersson, spiegano bene quali sono le condizioni di Zlatan Ibrahimovic. A pochi giorni dal debutto ufficiale contro la Spagna (lunedì 14 giugno) viene considerato il grande assente proprio quando la nazionale aveva deciso di puntare su di lui. Aveva indossato di nuovo la maglia della selezione scandinava, è stato costretto a riporla nel cassetto per l'infortunio al ginocchio sinistro che s'è trascinato dietro dal campionato.

Ibrahimovic s'era fatto male a Torino contro la Juve (9 maggio) riportando una distorsione al ginocchio sinistro. Scongiurato il rischio che il trauma avesse danneggiato i legamenti, gli esami hanno rivelato problemi alla cartilagine: da allora Ibra ha iniziato la terapia conservativa che, a giudicare da quanto filtra, non hanno (ancora) prodotto i risultati sperati.

Ho parlato con lui – ha ammesso il commissario tecnico -. Ho fatto un controllo ulteriore per vedere come sta andando. L'ho fatto più che altro per sicurezza perché non pensavamo fosse tra i calciatori da convocare. Purtroppo non è così avanti nel percorso di riabilitazione.

A un mese dal raduno ufficiale del Milan frasi del genere gelano il sangue nelle vene dei tifosi. C'è ancora tempo per rimettersi in sesto e presentarsi al cospetto di Pioli sano abbastanza da lavorare assieme al gruppo. Almeno sei settimane di recupero è il periodo inizialmente stimato dallo stesso club rossonero che ha messo a disposizione di Ibra un preparatore e un fisioterapista perché lo aiutino a superare in fretta il problema al ginocchio.

"Così, così…" e una smorfia sono state la risposta del calciatore a chi gli chiedeva quali fossero le sue condizioni. A fine mese ci sarà un altro consulto medico per verificare la situazione clinica ed eventualmente dare una data più precisa per il ritorno in campo.