Come ha fatto l’Ungheria a ritrovarsi 1ª in classifica nel girone dell’Italia in Nations League Altra clamorosa vittoria dell’Ungheria di Marco Rossi che sbanca anche la Red Bull Arena con un eurogol di Slazai. Magiari primi in classifica nel Girone di Ferro e adesso hanno due risultati su tre contro l’Italia per conquistare la Final Four.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Ungheria continua a ribaltare pronostici e gerarchie restando in vetta con merito al Girone 3 della League A di Nations League. Non un gruppo semplice e anonimo ma il cosiddetto girone di ferro con la compagnia più che scomoda di Germania, Inghilterra e Italia. Tutte big assolute con i magiari che avrebbero dovuto svolgere il compito arduo di outsider. Invece, la nazionale guidata dall'ottimo Marco Rossi ha dimostrato di essere una realtà seria e concreta, confermandolo anche nel successo in terra tedesca, battendo la Germania con uno straordinario gol.

Proprio in terra magiara l'Italia si andrà a giocare la prima posizione della classifica che vorrebbe dire qualificazione alle prossime Final Four di giugno in Nations League e lo farà contro un avversario reale, serio e forte. Nessun exploit estemporaneo per l'Ungheria che nel corso della fase a gironi si è tolta il lusso di battere Inghilterra e Germania in casa loro. Solamente la nazionale italiana ha saputo superarla, vincendo 2-1 a Cesena lo scorso giugno.

Per gli ungheresi quello è stato l'unico passo falso in un girone altrimenti perfetto: vincendo due volte contro gli inglesi (col clamoroso 4-1 a Londra) e raccogliendo quattro punti su sei contro i tedeschi. Per Marco Rossi la conferma che quanto era stato fatto di buono a giugno non fosse un semplice occasionale momento positivo è arrivata quando al 17′ Slazai si è inventato un eurogol straordinario che poi è diventato anche il gol decisivo per la vittoria: un colpo da biliardo, su calcio d'angolo anticipando i difensori tedeschi e infilando la sfera di tacco.

Leggi anche Cosa succede se l'Italia vince il girone e passa in Final Four di Nations League

Un capolavoro che certifica la solidità di una Nazionale che si presenterà al match decisivo di Budapest lunedì sera contro l'Italia con numeri da protagonista: 8 reti fatte (migliore attacco) e solo 3 subite (migliore difesa). E soprattutto con due risultati utili per strappare un clamoroso posto alla Final Four su tre, con la spinta in più di una Puskas Arena che sarà gremita fino al sold out per spingere la propria nazionale ad una storica qualificazione. L'Italia dovrà solo pensare a vincere, l'Ungheria si potrebbe permettere anche un pareggio. Sognando la fase finale di Final Four.