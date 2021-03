La 135a Assemblea Generale Annuale (AGM) dell’International Football Association Board (IFAB), che si è tenuta oggi in videoconferenza, ha stabilito alcune novità importanti circa il fallo di mano o braccio, commesso da un giocatore. Durante la conferenza sono state concordati diversi cambiamenti e chiarimenti alle Regole del Gioco, con particolare attenzione sulla Legge 12: falli e cattiva condotta. L'attenzione si è focalizzata soprattutto sui falli di mano che nel corso degli ultimi anni stanno creando non poche polemiche nel calcio m0ndiale.

Le nuove disposizioni, la discrezionalità della scelta da parte dell'arbitro, sono stati messi alla base del confronto con i membri dell'assemblea. Si è allora partiti dal punto iniziale della regola: ogni tocco di mano o braccio da parte di un giocatore è considerato come un'infrazione. Sostanzialmente cambia poco ma non tutti i tocchi con la mano o con il braccio da parte di un giocatore saranno valutati come un'infrazione. È stata infatti introdotta una novità fondamentale nonostante l'interpretazione del tocco di mano spetti sempre all'arbitro.

Le nuove regole del fallo di mano o braccio

Le nuove regole saranno introdotte a partire dal prossimo 1 luglio. Nel nuovo testo viene chiarito che la posizione del braccio o della mano rende il corpo "innaturalmente più ingombrante" quando la posizione non viene giustificata dal movimento del corpo del giocatore in quell'istante. È un rischio che si assume il giocatore. In poche parole, non ci saranno più rigori "facili": un movimento chiaramente naturale renderà non punibile anche un tocco con il braccio largo rispetto al busto.

Viene considerato fallo di mano o di braccio punito con infrazione se:

Il giocatore tocca in maniera volontaria la sfera con il movimento della mano o il braccio.

Il giocatore tocca con la mano o il braccio il pallone rendendo il proprio corpo innaturalmente più grande quando la posizione della mano o del braccio non è una conseguenza o giustificabile dal movimento del corpo del giocatore per quella specifica situazione.

Il giocatore segna nella porta avversaria direttamente utilizzando il braccio o la mano anche se in modo accidentale.

Il giocatore segna nella porta avversara subito dopo che la palla abbia toccato il braccio o la mano anche in modo accidentale.

L'IFAB ha stabilito però l'unica situazione in cui il tocco di mano o di braccio può non essere considerato come un'infrazione: “Il tocco di mano accidentale che porta un compagno di squadra a segnare un gol o ad avere un’opportunità di segnare una rete non sarà più considerata un’infrazione”. In pratica dalla prossima stagione verrà sanzionato il fallo di mano o di braccia soltanto se commesso dall'autore del gol, e non ad esempio come se fosse considerato un "assist" giunto dopo il rimbalzo del pallone sul braccio di un compagno.