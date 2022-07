Colonia-Milan dove vederla in diretta TV e live streaming: orario dell’amichevole Colonia-Milan è la seconda amichevole della pre-season dei campioni d’Italia in carica: i rossoneri affrontano i tedeschi in una sfida dal sapore europeo. Tutte le informazioni sul match, dove vedere la partita in tv e streaming.

A cura di Vito Lamorte

Il Milan campione d'Italia in carica è impegnato nella pre-season 2022/2023 con un'amichevole che si giocherà a Milanello contro il Colonia, squadra che milita in Bundesliga e lo scorso anno ha chiuso all'ottavo posto. Il test match contro i tedeschi servirà per testare lo stato di salute della banda di Stefano Pioli, che sta lavorando al centro sportivo di Milanello già da qualche giorno.

Manca un mese dall'inizio del campionato a San Siro contro l’Udinese e per i rossoneri si tratta di un impegno piuttosto importante, visto che avranno di fronte una squadra che ha cominciato prima la preparazione estiva e inizierà la Bundesliga il 7 agosto contro lo Schalke 04.

La dirigenza del Diavolo si sta muovendo anche sul mercato per dare a Pioli una squadra ancora più completa dello scorso anno e che possa competere sia per lo Scudetto che in Champions League: dopo gli arrivi di Origi e Adli, i rossoneri stanno cercando in tutti i modi di portare in Italia il gioiellino del Brugge Charles De Ketelaere.

Partita: Colonia-Milan

Data: sabato 16 luglio 2022

Orario: 19:00

Canale: SportItalia

Streaming: sportitalia.it

Colonia-Milan, dove vederla in diretta TV e live streaming

Dove è possibile vedere Colonia-Milan? La seconda amichevole estiva dei campioni d'Italia in carica sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SportItalia, come tutte le altre amichevoli della pre-season della squadra rossonera, al canale 60 del DTT.

Il match si potrà seguire anche in streaming gratis sul sito di Sportitalia e dall'app di Sportitalia, scaricabile da dispositivi IOS e Android, e visibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick, Android Tv e Rakuten Tv.

Il calendario delle amichevoli estive del Milan

Dopo l’amichevole con il Lemine Almenno, iniziano gli impegni internazionali dei rossoneri: dopo la sfida contro il Colonia i campioni d'Italia scenderanno in campo altre tre volte in pochi giorni contro Zalaegerszegi, Wolfsberger e Marsiglia.

16/07/2022 Colonia-Milan

23/07/2022 ZTE FC-Milan

27/07/2022 Wolfsberger-Milan

31/07/2022 Marsiglia-Milan