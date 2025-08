Colombia derisa dopo la sconfitta in finale di Copa America femminile: il video della vergogna

María Eduarda Rodrigues è la calciatrice del Brasile che ha alimentato polemiche per aver condiviso su TikTok il video della discordia a margine della vittoria della Copa America femminile. La selezione verde-oro ha battuto la Colombia ai rigori (4-4 il risultato dopo i tempi regolamentari e supplementari) ma, complice una rivalità molto forte confermata anche da altri episodi precedenti, a prendersi la scena è stata ‘Dudinha' (è il soprannome della giocatrice) per una breve clip giudicata irrispettosa e sleale nei confronti delle avversarie affrante per la sconfitta. Quel "quasi" scritto a corredo e all'indirizzo della nazionale rivale, con tanto di sorrisetto prima di chiudere la registrazione del momento, ha avvalorato la convinzione che si sia trattato di una palese mancanza di rispetto.

Il video delle polemiche: ride dinanzi alle avversarie sconfitte

L'episodio tanto contestato è avvenuto alla fine dell'incontro, con le squadre sparse sul rettangolo verde nell'attesa della premiazione. Per i vincitori sono attimi imperdibili, chi è battuto invece vorrebbe finisse tutto in fretta. Le prime a ricevere la medaglia sono le colombiane: sono nel cerchio di centrocampo e aspettano di essere chiamate per ritirare quel premio che hanno anche poca voglia di infilare al collo. È la seconda volta consecutiva che vedono svanire il sogno di alzare trofeo, per giunta contro il Brasile (ci fu esito amaro pure nel 2022). Ed è proprio allora che ‘Dudinha', munita dello smartphone, registra una panoramica di quella situazione concentrandosi sulle calciatrici deluse per aver perso il titolo. Poco dopo posterà, sempre sulla stessa piattaforma, ancora un altro video: questa volta mostrando orgogliosa la medaglia di vincitrice e senza nessuno sullo sfondo.

La compagna di nazionale, Marta Vieira, mostra il numero 8 con le mani

Mancanza di fairplay, provocazione, gesto inqualificabile sono state alcune delle critiche – alcune anche durissime e con accenti molto più pesanti… – mosse nei confronti di María Eduarda Rodrigues che non è nuova ad atteggiamenti di questo tipo. E non è stata certamente l'unica a essersi distinta per atti simili: aveva fatto qualcosa del genere suscitando polemiche anche la compagna di nazionale Marta Vieira. In un momento di particolare tensione, la calciatrice mostrò il numero otto con le dita per ricordare a tutti i titoli conquistati dal Brasile femminile. Quella provocazione ha fatto infuriare tutti.