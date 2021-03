Le partite di Qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 stanno diventando un caso. In particolare quelle sudamericane. Klopp e Guardiola si sono espressi e hanno detto chiaramente che non manderanno i propri giocatori dall'altra parte dell'oceano. Il tecnico del City ha detto: "Abbiamo seguito i protocolli per otto, nove mesi. Siamo rimasti chiusi nella bolla evitando contatti con l'esterno, facendo test continui e adesso dovremmo lasciar partire i giocatori verso una zona rossa? Dovremmo rinunciare a loro proprio in questa fase della stagione con impegni ogni tre o quattro giorni? Sono sicuro che la Uefa prenderà in considerazione queste perplessità e se ne discuterà la prossima settimana". Mentre in Colombia vogliono vietare l'ingresso alla nazionale del Brasile, che il 26 marzo dovrebbe giocare allo Estadio Metropolitano di Barranquilla.

Il governo della Colombia vieta l'ingresso al Brasile

In campo è sceso addirittura il Ministro della Salute colombiano Fernando Ruiz che ha dichiarato che il volo che dovrà portare il Brasile in Colombia, per la partita di Qualificazione ai Mondiali di fine marzo, non avrà il permesso di atterrare. Parole dure quelle di Ruiz che le motiva ovviamente con i problemi dovuti alla pandemia, come ha dichiarato a ‘Radio Blu', una radio locale:

Oggi sarebbe molto difficile dare la possibilità di atterrare a qualsiasi volo in arrivo dal Brasile, non ci sarebbe modo di giustificare l'arrivo di un volo charter di fronte ad altre città, non avrebbe ragione. Siamo riusciti a contenere il ceppo brasiliano e non sarebbe possibile autorizzare l'ingresso di un volo dal Brasile alla Colombia.

La Colombia da tempo ha sospeso i voli da e verso il Brasile, questa misura preventiva è stata presa per cercare di prevenire il contagio dovuto al ceppo brasiliano del Covid-19. Il Ministro Ruiz ribadisce il suo pensiero, che è quello del governo: "Siamo riusciti a contenere il ceppo brasiliano e non sarebbe possibile autorizzare l'ingresso di un volo dal Brasile alla Colombia. Oggi non esistono le condizioni epidemiologiche per consentire alcun tipo di volo".

La FIFA prenderà una decisione sulle partite di Qualificazioni Mondiali 2022

Resta in dubbio gli incontri di Qualificazione al Mondiale 2022 in programma a fine marzo. Il presidente della FIFA Gianni Infantino terrà una riunione con i suoi collaboratori e cercherà di trovare una soluzione. Il rinvio delle partite in programma sembra la cosa più sensata, ma è anche vero che non sarebbe semplice poi trovare delle date per gli eventuali recuperi.