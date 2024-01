Cole Palmer si divora un gol fatto, sbaglia a porta vuota: “É inaccettabile”, e il Chelsea perde Chelsea battuto dal Middlesbourgh, squadra di Champions (la Serie B inglese), nella semifinale di andata di Carabao Cup. Protagonista in negativo Cole Palmer. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Chelsea è stato clamorosamente battuto nella semifinale d'andata della Carabao Cup. La squadra londinese ha perso 1-0 contro il Middlesbrough, che gioca in Championship (la Serie B inglese). La prossima settimana si disputerà il ritorno, che potrebbe diventare un incubo per i Blues. Ma già la gara d'andata è stata da incubo per Cole Palmer, giovane attaccante che si è divorato due gol fatti e che è finito nel mirino della critica.

Cole Palmer sta disputando una stagione splendida, non è una sorpresa assoluta, ma considerato cosa ha lasciato (il Manchester City) e dove è finito (a un Chelsea da metà classifica) il giovane inglese va solo elogiato. Perché il talento lanciato da Guardiola sta segnando a raffica e vede anche la convocazione per gli Europei, ma al Riverside Stadium di Middlesbrough ha giocato una partita da 4 pieno in pagella.

Il ‘Boro si è imposto 1-0, che dovrà difendere a Stamford Bridge, Hayden Hackney ha deciso l'incontro. Ma Cole Palmer è stato, ahi lui, decisivo. Il giovane attaccante quando il punteggio era ancora in parità ha graziato Tom Glover, che dopo aver respinto una conclusione di Enzo Fernandez si è trovato davanti Palmer che da pochi passi con la porta spalancata ha calciato altissimo. Un errore da matita rossa che ha sconvolto Dean Ashton, ex attaccante inglese, che in diretta TV non ha usato mezzi termini per definire quell'errore: "Palmer è un giocatore di talento, ma questo è un disastro assoluto, uno shock. Lui la mette alta, è inaccettabile. Mi spiace che a questo livello accada questo".

Leggi anche Ndicka salva la Roma con un colpo di testa sulla linea di porta: il suo intervento è miracoloso

Quell'errore condizionerà poi tutta la partita del giovane attaccante di Pochettino che poco dopo con un diagonale sfiorerà il pari e che soprattutto nel secondo tempo avrà di nuovo delle occasioni, con Glover che l'ha scampata ancora. Palmer finisce metaforicamente dietro la lavagna, il Chelsea ora è chiamato a ribaltare il risultato nella semifinale di ritorno con il Middlesbrough.