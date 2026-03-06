Clamoroso Iniesta, il Marocco lo annuncia ma l’accordo era già saltato: cosa è successo

Andres Iniesta non sarà il nuovo direttore tecnico del Marocco. L’accordo salta all’ultimo per motivi economici, ma la Federazione aveva già inviato il comunicato ai media.

Andres Iniesta sembrava ormai pronto a una nuova avventura professionale dopo la sua fortunata carriera in campo. L'ex calciatore del Barcellona da giorni stava trattando con il Marocco per diventare il nuovo direttore tecnico della nazionale. I segnali provenienti dall'Africa sembravano incoraggianti, al punto che la Federazione aveva già preparato uno speciale comunicato diramato ad alcuni media. Le cose, però, hanno preso una piega diversa.

Iniesta-Marocco, sembrava tutto fatto

Sembrava ormai cosa fatta per vedere Iniesta nelle vesti di dirigente e uomo di riferimento della nazionale marocchina, soprattutto dopo la rivoluzione in panchina con l'addio all'allenatore Walid Regragui. D'altronde le parti si sentivano già da tempo, come confermato dai numerosi incontri per trovare un'intesa di massima. L'obiettivo era quello di dargli un ruolo di primo piano nella struttura sportiva del Paese.

Il comunicato sulla presentazione ufficiale di Iniesta

Un progetto che aveva quasi convinto Iniesta, anche perché lo scenario era quello di lavorare con una serie di giovani talenti. Infatti, il Marocco può vantare una generazione di giovani calciatori molto interessanti e il progetto includeva anche un ruolo attivo nel plasmare il futuro della squadra africana. Insomma, pieni poteri per Don Andres, anche per cercare talenti e interagire con il commissario tecnico del futuro.

Cosa è successo

Secondo Marca, però, tutto è naufragato sul più bello, con i dettagli del contratto che hanno fatto la differenza. Le posizioni sono rimaste distanti sull'aspetto economico e così tutto è saltato. Nelle ultime ore si è generata grande confusione, visto che la Federcalcio del Marocco aveva distribuito una nota informativa privata diretta ad alcuni media, in cui si dava appuntamento a un evento in cui, oltre alla presentazione di Ouahbi come nuovo ct, sarebbe stato ufficializzato anche Iniesta. L'accordo però di fatto era saltato da tempo, dando vita a una situazione surreale. E infatti, il comunicato è stato successivamente corretto e, al momento, l'opzione Iniesta non è in alcun modo sul tavolo del Marocco.