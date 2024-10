video suggerito

Clamoroso in Lione-Auxerre, il capitano va dall'arbitro con un foglio: chiede di rigiocare la partita

A cura di Ada Cotugno

Nel bel mezzo di Lione-Auxerre tra le mani dell'arbitro è comparso un foglietto, firmato dal capitano della squadra ospite che con un gesto ha sollevato la polemica: è una "riserva tecnica", ossia la richiesta ufficiale di rigiocare la partita perché condizionata da un grave errore arbitrale. Gli spettatori sono rimasti allibiti dalla scena che in realtà è perfettamente prevista dal regolamento e fa seguito alle tante polemiche arbitrali che nelle ultime settimane hanno travolto tutti i campionato europei.

Alla fine del secondo tempo l'allenatore ospite Pelissier ha chiesto ai suoi giocatori di lasciare il campo dopo la decisione dell'arbitro, presa dopo aver consultato il VAR, di assegnare un rigore al Lione. Non era messa in discussione la dinamica dell'azione, ma il fatto che prima del fischio il gioco doveva essere fermato perché il pallone era uscito oltre la linea. Se il fatto dovesse essere archiviato come errore tecnico allora la partita potrà essere rigiocata grazie al documento firmato in campo, una situazione che sarebbe clamorosa.

Cos'è la "riserva tecnica" firmata dall'Auxerre

La scena vista in campo è stata inusuale e la regola sarà poco conosciuta ai più, ma non è la prima volta che una squadra impugna un documento del genere. Tutto è cominciato alla fine del primo tempo, quando il capitano dell'Auxerre ha contestato la decisione dell'arbitro ritenendo che avesse interpretato male la partita: tutto gira attorno al rigore di Mensah che non sarebbe dovuto esistere dato che poco prima dell'azione il pallone era uscito fuori. A questo punto l'allenatore ha richiamato tutta la sua squadra, incitandola a uscire dal campo, prima che Jubal si presentasse con in mano un foglio molto particolare.

È proprio la "riserva tecnica", ossia uno dei diritti delle squadre che possono così segnalare in modo ufficiale e in tempo reale un grave errore tecnico. Il documento consente una sorta di revisione della partita dopo la sua fine e rappresenta anche la richiesta di poterla rigiocare, ma soltanto qualora si tratti di una svista regolamentare e non di una situazione discutibile e non interpretabile in maniera univoca, che pregiudica una delle due squadre. L'Auxerre si appella al fatto che, da regolamento, con il pallone fuori l'azione andrebbe fermata. La richiesta di rigiocare la partita è prevista dall’articolo 559 del regolamento della LFP e potrebbe davvero portare all'annullamento di questo risultato se dovesse essere giudicato irregolare.

Un precedente anche in Italia

Ovviamente questo documento ufficiale esiste anche in Italia, ma la sua ultima apparizione in campo risale a diversi anni fa. Era il 1993 quando venne sollevata l'ultima "riserva tecnica": in Torino-Napoli i granata avevano battuto il calcio d'inizio sia nel primo che nel secondo tempo, un errore secondo il regolamento che aveva portato gli azzurri a fare richiesta ufficiale. In quel caso però la svista arbitrale non era stata giudicata grave, perché effettivamente non influiva sul risultato, e per questo la partita non venne rigiocata.