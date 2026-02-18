Calcio
Christian Jidayi è morto a 38 anni: l’ex calciatore lavorava come agente di Polizia Provinciale

Tragedia nel mondo del calcio, con la notizia della tragica scomparsa dell’ex giocatore Christian Jidayi, trovato senza vita nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 febbraio, mentre prestava servizio come Agente di Polizia Provinciale. In carriera aveva vestito la maglia del Cesena in Serie B.
A cura di Alessio Pediglieri
Immagine

L'ex calciatore Christian Jidayi è stato trovato senza vita nella Pineta di Lido Adriano, in provincia di Ravenna, nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 febbraio, mentre svolgeva il suo turno di servizio in qualità di Agente della Polizia Provinciale di Ravenna per cui da tempo prestava servizio. Non si conoscono ancora i motivi del decesso: Jidayi aveva iniziato nelle giovanili del Cesena Calcio, dove era riuscito a esordire in prima squadra. Per una decina d'anni aveva militato poi in varie squadre di Serie B, C e Lega Pro.

Christian Jidayi avrebbe dovuto compiere 39 anni solo fra qualche settimana e invece, la tragedia ha distrutto la vita dell'ex calciatore che, dopo aver appeso gli scarpini ai fatidici chiodi aveva scelto la via dell'agente di Polizia, per cui prestava servizio da anni presso il comando Provinciale di Ravenna. I Carabinieri stanno ancora indagando sulle cause della morte di Jidayi che sarebbe avvenuta mentre stava prestando servizio.

Chi era Christian Jidayi: una carriera trascorsa nelle serie minori del calcio italiano

Classe 1987, Christian Jidayi aveva iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Cesena, con il ruolo di esterno difensivo, riuscendo ad arrivare in prima squadra, dove esordì in Serie B collezionando 5 presenze. Una carriera, decennale, vissuta tra il calcio delle serie minori, con una serie di prestiti nel corso degli anni: Bellaria-Igea Marina, poi Mantova, quindi Bassano, Novara, Lecco, Saint-Christophe Vallée d'Aoste. Infine li colori del Forlì, giocando due stagioni prima dell'ultimo trasferimento alla Pro Patria nella stagione 2015-2016, quando concluse la propria carriera calcistica.

Il cordoglio del mondo del calcio e delle istituzioni: "Profondo dolore"

Rammarico e cordoglio sono giunti prontamente dal mondo del calcio minore, dove Jidayi, insieme al fratello William, anch'egli calciatore, aveva legato fra le diverse piazze in cui aveva giocato. Alla notizia, ha voluto rilasciare il proprio rammarico anche la Provincia di Ravenna: "Con profondo dolore la Provincia tutta si stringe ai familiari del collega Christian Jidayi nel giorno della sua scomparsa" ha scritto il presidente Valentina Palli. "Agente della Polizia Provinciale, giovane padre e sportivo, vogliamo ricordarlo con un ultimo abbraccio".

Notizie
