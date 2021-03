Un errore clamoroso non vedrà Eric Choupo-Moting in campo con la sua nazionale. Il calciatore del Bayern Monaco è uno dei giocatori principali della nazionale del Camerun. L'attaccante del club tedesco, che nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League ha trovato anche il gol contro la Lazio, non è stato convocato per le prossime partite della sua rappresentativa a causa di un insolito errore di comunicazione. L'attaccante di 31 anni era nell'elenco ma non ha mai ricevuto la notifica da parte della sua federazione: secondo le informazioni del quotidiano tedesco Bild la FECAFOOT, l'ente che governa il calcio camerunese, non ha mai inviato la convocazione per e -mail al club campione d'Europa e del mondo in carica perché l'ha mandata a se stessa.

L'ex attaccante del Paris Saint-Germain non ha mai ricevuto la convocazione e l'allenatore della nazionale africana, Antonio Conceiçao, ha pensato che il giocatore non avesse voluto rispondere alla sua chiamata. Una situazione davvero incredibile in un mondo come quello attuale ma non è il primo caso di errori di comunicazioni.

A coronare il tutto, visto che nell'elenco di Conceiçao il nome di Moting non c'era, sono arrivate le parole del padre e il rappresentante del giocatore Camille Just Choupo-Moting, che al canale televisivo Naja ha parlato così della vicenda: "Sono stato contattato dalla federazione per sapere cosa stesse succedendo. Ho contattato il Bayern e mi hanno confermato di non aver ricevuto alcun invito. A quanto pare lo hanno inviato a un indirizzo sbagliato e se ne sono accorti solo stamattina. È una mancanza di professionalità".

A causa di un errore il giocatore del Bayern Monaco salterà le prossime due partite di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa contro Capo Verde e Ruanda. Un errore davvero clamoroso.