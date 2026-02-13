Chivu sulla scelta della Juve di far parlare Locatelli e non Spalletti: “Ho detto di mandare Lautaro”

Cristian Chivu ha presentato Inter-Juventus, anticipo della 25a giornata di Serie A, e sulla scelta dei bianconeri di mandare Locatelli a parlare in conferenza al posto di Spalletti ha risposto in maniera ironica: “Ho detto di mandare Lautaro, ma non hanno voluto”.

Cristian Chivu ha presentato la partita che l'Inter giocherà contro la Juventus nell'anticipo della 25a giornata di Serie A e sulla scelta dei bianconeri di mandare Locatelli a parlare in conferenza al posto di Spalletti ha risposto in maniera ironica: "Ho detto di mandare Lautaro, ma non hanno voluto (ride, ndr). So che per un allenatore è difficile parlare ogni tre giorni, a volte non cambia molto quello che si ha da dire tra una partita e l'altra. Diciamo che condivido la scelta, anche io non sarei venuto (sorride, ndr)".

L'allenatore nerazzurro ha espresso il suo punto di vista sulla Juve di questo periodo: "Dall'arrivo di Spalletti la Juve è migliorata, gli ha dato un'identità. Anche individualmente sono cresciuti, mettono in difficoltà chiunque. Noi? Continuiamo a sperare che le nostre prestazioni siano di livello, mettendoci sempre voglia e determinazione".

Chivu è stato allenato da Spalletti e sull'allenatore della Vecchia Signora si esprime così: "Sì, è migliorato. Era bravo al tempo e lo è ancora di più adesso. Ha un'identità chiara, ha le idee, ho sempre passato tanto tempo con lui. Ha tanto da dire e da fare. È un esempio e un modello per un giovane allenatore come me".

Chivu: "Inizierò a parlare di questo argomento quando sentirò un allenatore dire che un arbitro ha sbagliato in suo favore"

In merito alle discussioni sugli arbitri e sul VAR, con Spalletti ha detto che i direttori di gara dovrebbero diventare professionisti dopo Juve-Lazio, Chivu esprime la sua opinione in maniera pacata: "È una storia vecchia, si parla sempre delle stesse cose, con o senza Var. Inizierò a parlare di questo argomento quando sentirò un allenatore dire che un arbitro ha sbagliato in suo favore. Sbagliare è umano, è normale. Il problema del calcio italiano non sono gli arbitri, se l'Italia non va da anni al Mondiale la colpa non è degli arbitri. Dobbiamo accettare di dover migliorare in tanto altro. E chiaramente anche loro lavorano per migliorarsi".

Chivu conferma che Barella Barella e Calhanoglu sono recuperati e saranno a disposizione per il match:"Si allenano da un paio di giorni, non hanno avuto problemi e sono a disposizione".

Infine, l'allenatore dell'Inter ha parlato del percorso della sua squadra e se pensava di essere primo in classifica a questo punto dopo il ko per 4-3 dell'andata: "Qui all'Inter non hai tempo di pensare, se non alla prossima partita. Al tempo serviva mettere in fila un po' di risultati, quindi l'avevamo vissuta partita per partita. È merito dei ragazzi: hanno capito al volo le nostre richieste, ci hanno messo dentro la cultura del lavoro e tanto orgoglio".