Chivu non carica di pressioni Inter-Juve: “Una partita come le altre e peserà 3 punti come le altre”

Dopo la roboante vittoria per 5-0 dell’Inter in casa del Sassuolo, Chivu è già proiettato verso il derby d’Italia con la Juventus ma non vuole caricarlo di pressioni ulteriori: “Inter-Juve è una partita come le altre e peserà 3 punti come le altre”.
A cura di Vito Lamorte
Cristian Chivu è molto soddisfatto per la strepitosa vittoria dell'Inter in casa del Sassuolo per 5-0: "Siamo cresciuti negli ultimi due mesi, la squadra è più matura, è più consapevole di cosa c'è da fare. Ora sa capire i momenti della partita e mi prendo questo. C'è tanta maturità e tanta consapevolezza di quello che vogliamo fare".

Quando gli chiedono del derby d'Italia del prossimo turno, l'allenatore nerazzurro risponde così a DAZN: "Inter-Juve è una partita come le altre e peserà 3 punti come le altre. Siamo consapevoli delle attese sempre alte su questa squadra. Abbiamo tutta la settimana dopo tanto tempo, vediamo come ci prepareremo. Consapevoli di tutto quello che abbiamo fatto".

Alla sua squadra Chivu chiede attenzione perché le difficoltà sono sempre dietro l'angolo: "Dobbiamo essere consapevoli del lavoro fatto per arrivare fino a questo momento. Il campionato è lungo, non dobbiamo essere ossessionati dalla perfezione perché la perfezione non esiste".

Chivu: "Lo step negli scontri diretti? Serve anche capire che non siamo perfetti"

A Sky Cristian Chivu ha approfondito anche il tema degli ‘scontri diretti', vero tallone d'Achille dell'Inter di questa stagione. L'allenatore nerazzurro ha risposto con grande franchezza: "Lo step negli scontri diretti? Serve anche capire che non siamo perfetti, possiamo essere messi in difficoltà anche noi. Ma siamo consapevoli di come siamo diventati. Ma margini ci sono ancora. A volte perdi nonostante la prestazione, andiamo avanti con convinzione. Il campionato è una maratona, non importa contro chi fai i 3 punti, importa arrivare al dunque. Manca tanto a fine stagione, 14 partite sono tante. Dobbiamo essere la nostra versione migliore, sempre a testa alta e con la schiena dritta. Siamo l'Inter, abbiamo ambizione e vogliamo essere competitivi fino a maggio".

0 CONDIVISIONI
