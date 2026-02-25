Chivu interrompe un giornalista: “Più forti del Bodo? Abbiamo perso due volte, non in teoria ma in pratica”

Cristian Chivu è deluso e amareggiato per l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League per mano del Bodo-Glimt e durante la conferenza stampa post-gara interrompe un giornalista che gli sta per fare una domanda: "In teoria siamo molto più forti del Bodo? Abbiamo perso due volte contro il Bodo. Non in teoria ma in pratica. Quindi bisogna avere l'umiltà di dire che sono stati più bravi di noi".

L'allenatore nerazzurro ha elogiato i suoi avversari a più riprese senza esitazione: "Il Bodo è una squadra che ha energia, si vede che non giocano da mesi. Non è una scusante, loro la sfruttano bene. Lo hanno fatto vedere a Madrid, a Dortmund, con il Manchester City. Bisogna fare i complimenti al Bodo".

Nonostante la forza di volontà e l'impegno, l'Inter non ha mai dato una vera impressione di poter far male alla difesa del Bodo Glimt, sempre ben piazzata e concentrata su ogni pallone: dall'errore di Akanji, che ha portato al vantaggio dei norvegesi, la partita si è messa su un piano inclinato per i nerazzurri ed era impossibile da riequilibrare, sia per energie che per idee che si sono viste in campo.

Chivu risponde alla domanda sulla forza che il Bodo-Glimt ha dimostrato in questa Champions e sul piano gara che l'Inter aveva preparato: "Il Bodo ci ha battuto due volte, ha battuto l'Atletico, il Manchester City. Bisogna accettare che in Champions League il livello è alto e se non sei al meglio le squadre ti mettono in difficoltà. Un nostro gol avrebbe messo magari più pressione mentale sul Bodo".

Chivu: "Ripercussioni in Inter-Genoa? Abbiamo sempre reagito alle sconfitte"

Chivu guarda subito avanti perché vuole evitare contraccolpi verso il finale di stagione, dove l'Inter deve chiudere la pratica Scudetto e può giocarsi le sue chance in Coppa Italia: "Ripercussioni in Inter-Genoa? Abbiamo sempre reagito alle sconfitte. Vogliamo essere competitivi, il campionato è un'altra competizione. Bisogna essere pronti mentalmente, la partita contro il Genoa è molto importante".