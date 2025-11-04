Chivu fa un gesto e spiega cosa ha detto a Lautaro dopo Verona-Inter: “Il caso lo state creando voi”

Cristian Chivu ha presentato Inter-Kairat soffermandosi su alcuni temi a latere, tra cui la chiacchierata astinenza da gol di capitan Lautaro: “Non c’è alcun caso, lo state creando voi, basta vedere come lavora e si allena. Io gli ho detto solo una cosa: sei un leader, noi qui ti ammiriamo. Ma sorridi di più”. Poi su Thuram: “Ho 4 attaccanti a disposizione, c’è anche lui”

Cristian Chivu non si fida del Kairat, nemmeno di fronte all'evidenza – sulla carta – di un gap tecnico importante ed evidente. Nessuna falsa modestia o profilo oltremodo basso, il pensiero del tecnico dell'Inter è chiaro: "Io ma anche i giocatori e il mio staff non manchiamo mai di rispetto all'avversario e in Champions League non è mai scontato vincere anche se sento e leggo che sia così". Un sassolino che segue ad un altro: "Si sta cercando di creare un caso Lautaro… non c'è nessun caso". Poi conferma una delle notizie più attese dai tifosi: "Thuram è a disposizione".

Chivu e Inter-Kairat: "Facile lo dite voi, noi abbiamo rispetto nei confronti di tutti"

Chivu non ci sta, anche se nella conferenza di vigilia di Champions i toni sono oltremodo pacati come sempre, le parole rintoccano forti per dare una direzione precisa all'esterno su dove e come sta andando la sua Inter: "Non manco mai di rispetto per nessun avversario" risponde a chi gli prospetta una serata da passerella europea contro i kazaki del Kairat. "Arrivano da quarto turni preliminari, hanno già disputato altre tre partite di Champions. Voi potete dire o scrivere che è una partita facile, ma fatelo voi. Non è mai scontato vincere, soprattutto in Champions. Ho in mano un gruppo di giocatori forti e maturi, sono responsabili e si sta ritrovando quell'umiltà per affrontare i momenti. Prima o poi tornerà la tempesta, come nella vita anche nello sport le situazioni cambiano".

Il "caso" Lautaro, Chivu: "Lo state creando voi, io gli ho suggerito solo una cosa"

A proposito di situazioni, Chivu entra nel merito di un argomento che evidentemente lo ha più che infastidito in questi ultimi giorni: "Si sta cercando di costruire un caso Lautaro. Io non voglio alcun caso e non c'è nessun caso, basta vedere come si impegna ogni giorno" ha sottolineato scacciando il problema del gol che non arriva da parte del capitano argentino, soprattutto dopo una prova opaca a Verona. "Siamo la squadra che fa più gol di tutti e con tanti giocatori. A volte vengono tirati in ballo i gol presi, ma preferisco vincere 4-3 piuttosto che 1-0. Io a Lautaro ho fatto un semplice gesto: di sorridere. Lautaro è un leader, a volte quello che sente come responsabilità gli annebbia i pensieri e sono pensieri negativi. Io gli ho già detto una cosa: tu sei chi sei, sai quanto lavori, sai quello che rappresenti per noi e quanto noi ti ammiriamo. Ma impara anche a sorridere. Deve sorridere un po' di più"

Le scelte in vista di Inter-Kairat, Chivu: "Ho a disposizione 22 giocatori, non risparmio nessuno"

Poi, sulla partita, la conferma più attesa: "Ho 4 attaccanti a disposizione, tra cui anche Thuram che si è allenato", sottolineando il pieno recupero del francese. Un elemento importante in attacco per poter fare scelte, turnover e soluzioni differenti anceh senza entrare nel merito di quale Inter scenderà in campo: "La cosa più importante è questa, che ho a disposizione tutti e quattro gli attaccanti poi io non scelgo mai di risparmiare qualcuno in vista della prossima gara. Io ho 22 giocatori che possono essere titolari come dite voi. Anche chi subentra è importante perché cambia l'inerzia del match. Tutte le responsabilità di ciò che accade di buono o meno, sono sempre e solo mie".