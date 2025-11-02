Serie A
L'Inter vince a Verona solo nel recupero con un autogol di Frese: Chivu a -1 dal primo posto

L’Inter vince a Verona solo nel recupero con un autogol di Frese: Chivu a -1 dal primo posto. Bellissimi i gol di Zielinski e Giovane nel primo tempo. Polemiche per il fallo di Bisseck su Giovane.
A cura di Vito Lamorte
Immagine

L'Inter vince a Verona solo nel recupero con un autogol di Frese: Chivu a -1 dal primo posto dopo un match complicatissimo allo stadio Bentegodi contro la squadra di Zanetti, che ha giocato la sua partita e ha fatto tremare più volte i nerazzurri.

Dopo la vittoria contro la Fiorentina in settimana, l'Inter dà continuità e si rialza dopo la sconfitta di Napoli: gara non semplice per Lautaro & co, che dopo aver trovato il gol all'inizio si sono ‘seduti' e il Verona ha reagito in maniera veemente. La squadra gialloblù ad un certo punto ha pensato di poterla vincere ma non è riuscita ad essere concreta negli ultimi 16 metri.

Immagine

Un autogol di Frese porta l'Inter a -1 dal primo posto

Spettacolo al Bentegodi con un pareggio ricco di emozioni e giocate di qualità. Dopo un avvio vivace, Montipò nega il gol a Zielinski, mentre Lautaro viene fermato sulla linea da Nelsson. Il vantaggio nerazzurro arriva al 16’ con una splendida conclusione al volo di Zielinski su corner di Calhanoglu. Il Verona reagisce e, al 40’, Giovane firma un gol capolavoro superando Bastoni e battendo Sommer. Nel finale di tempo, Orban sfiora il sorpasso centrando il palo.

Chivu risponde a chi pensa che l'Inter si sia adagiata dopo il vantaggio a Verona: "Non abbiamo rallentato"

Decide il match un'autorete di Frese al 94′ dopo una ripresa complicata per la squadra di Chivu: cross di Barella, deviazione del difensore e palla nella porta gialloblù.

Polemiche per un cartellino giallo dato a Bisseck per fallo su Giovane: il calciatore nerazzurro rischia tantissimo perché mette giù il calciatore brasiliano ma l'attaccante dell'Hellas si sarebbe allargato e non sarebbe andato direttamente verso la porta di Sommer. Niente DOGSO in questa occasione.

Immagine

Verona-Inter, il tabellino

RETI: 16′ Zielinski, 40′ Giovane, 94′ Frese (OG).

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro (88′ Harroui), Gagliardini, Bernede (73′ Niasse), Bradaric; Giovane (80′ Sarr), Orban (73′ Mosquera). A disposizione: Perilli, Toniolo, Valentini, Slotsager, Kastanos, Kurti, Ebosse, Fallou, Ajayi. Allenatore: Paolo Zanetti.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique (55′ Dumfries), Zielinski (55′ Barella), Calhanoglu, Sucic (88" Frattesi), Carlos Augusto (65′ Dimarco); Martinez, Bonny (55′ Eposito). A disposizione: Martinez, Taho, De Vrij, Acerbi, Frattesi, Diouf,  Alexiou, Lavelli. Allenatore: Cristian Chivu.

ARBITRO: Daniele Doveri (Sez. AIA di Roma 1).

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Inter
Notizie
Immagine
Serie A
