Italia in finale agli Europei per la prima volta dopo 9 anni. Gli Azzurri hanno sconfitto ai calci di rigore la Spagna al termine di una partita bella e intensa. La parata di Donnarumma sul tiro di Morata e la magnifica conclusione di Jorginho hanno deciso l'incontro. I rigori sono stati però preceduti da un momento particolare, che a tratti pareva un siparietto e a tratti sembrava invece una vera e propria discussione tra Jordi Alba e Giorgio Chiellini, i due capitani che si sono trovati a un passo l'uno dall'altro prima dei calci di rigore.

Come funziona il sorteggio dei rigori

Prima dei calci di rigore si effettuano due sorteggi. L'arbitro ha una moneta che non ha le due facce ‘classiche'. Non esiste più il testa o croce. Il direttore di gara dispone di una moneta che per metà è blu e per metà è rossa. Il primo sorteggio che si effettua è quello della porta in cui si battono i penalty. L'arbitro sceglie un colore per ognuna delle due squadre. Poi lancia la moneta e scopre chi ha vinto il sorteggio e chi lo vince sceglie in quale porta si calciano i rigori. Dopo di che c'è un secondo sorteggio, chi lo vince sceglie se tirare per primo i calci di rigore.

Cosa è successo tra Chiellini e Jordi Alba

Finiti i supplementari, i calciatori delle due squadre si sono ritemprati, sono stati scelti i rigoristi e i due c.t. hanno fatto entrambi un classico discorso. Calciatori caricati anche dai compagni di squadra, Sirigu ha cercato di dire le parole giuste a Donnarumma. L'arbitro Brych e i suoi collaboratori chiamano i due capitani e cioè Giorgio Chiellini e Jordi Alba, che aveva preso la fascia di capitano di Busquets, che era stato sostituito al termine del primo supplementare.

Brych in inglese spiega ai due calciatori cosa sta per succedere e dice anche che il ‘red' cioè il rosso è abbinato nel primo dei due sorteggi all'Italia, mentre il blu va alla Spagna. Esce il rosso. Si calcia nella porta che ha alle spalle i tifosi italiani. Jordi Alba non capisce il perché, pensa forse che il rosso è abbinato alla Spagna e chiede perché l'Italia ha vinto. Chiellini lestissimo gli dice che ha vinto lui e con un fare tra il bonaccione e lo smargiasso gli dice: ‘è uscito il rosso, si tira di là'. Alba non è convinto, ma l'arbitro con grande tranquillità gli conferma che l'Italia ha vinto il sorteggio.

Ce n'è un secondo. Ma prima di quello Chiellini ha un atteggiamento forte verso Alba che in quel mondo è spaesato, quasi travolto da quello che è successo. L'arbitro riprende la moneta e stavolta assegna il rosso alla Spagna e il blu all'Italia: esce il blu, ha vinto l'Italia. Chiellini con serietà all'arbitro dice che l'Italia calcia per prima, poi abbraccia Jordi Alba, lo stringe a sé con enorme forza. Il calciatore del Barcellona cerca di slegarsi, ma quasi non ce la fa, poi si slega e torna dai compagni di squadra.

In Spagna criticato l'atteggiamento di Chiellini

I media in Spagna hanno punzecchiato il capitano della Nazionale italiana. A loro non è piaciuto l'atteggiamento di Chiellini che è stato criticato con queste parole: "È stato umiliante per Jordi Alba. Gli ha dato un pugno come ad un sacco di patate con l’arbitro davanti". Mentre l'ex calciatore ‘Lobo' Carrasco ha dichiarato: "Del sorriso di Chiellini non ti puoi mai fidare. Ti entra in contrasto e poi sorride. È un giocatore che sa come trarre vantaggio in situazioni di dubbio". E sui social in Spagna il difensore italiano è stato beccato malamente, c'è addirittura chi ha scritto: "Del sorriso di Chiellini non bisogna fidarsi".